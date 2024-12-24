А вы видели тамэсивари?

В соревнованиях приняли участие 57 спортсменов из пяти клубов Санкт-Петербурга, Гатчины, Всеволожска и Коммунара. Спортсмены соревновались в номинации «ката» – канонические технические комплексы, «ката-групп» – синхронное исполнение группой спортсменов, «кумитэ» – показательные выступления по боевой подготовке детей от 5-8 лет в средствах защиты.

Также в ходе соревнований каратисты мерялись силой удара – электронным настенным динамометром измерялась сила удара руками и ногами.

Самый интригующий и зрелищный турнир – тамэсивари: разбивание предметов руками и ногами. В данном случае участники разбивали деревянные доски хвойных пород. Победитель определялся по коэффициенту результата, показанного спортсменом, к соотношению его возраста и веса, поэтому в турнире участвовали спортсмены всех возрастов.

Каратисты клуба «Канку» заняли много первых и призовых мест. В номинации «ката» победили: 5-летняя Аня Поспелова в категории «белые пояса» и Вита Салтыкова в категории «желтые пояса». В номинации «кумитэ» в победители вышли Дмитрий Пелевин и Степан Романов.

Гатчинские спортсмены принимали участие в нескольких дисциплинах, поэтому Анна Квасова, Анна Поспелова, Александр Салтыков, Дмитрий Пелевин, Виталий Чупалов и Богдан Филиппенко получили несколько наград.

Также в номинации «ката» призерами стали Юлия Баронина, Даниил Галомеев и Андрей Красюков. А самый сильный удар продемонстрировал Семен Романов.

Судейская бригада на этом небольшом, но очень динамичном празднике спорта была представлена квалифицированными судьями, имеющими богатый опыт личных выступлений на турнирах всероссийского и международного масштаба. Заслуженные награды, предоставленные Гатчинским спорткомитетом, призерам вручал президент Международной федерации каратэ, обладатель 6 дана В.М. Анискин. Кроме того, все участники турнира в канун Нового года получили небольшие приятные призы от спортклуба «Канку» с эмблемой каратэ.

Проведение такого турнира позволило многим ребятам приобрести ценный опыт и подняться еще на одну ступеньку в своем спортивном развитии. Всем желаем новых успехов, побед и продвижения по дороге Будо. Осу!

Сергей Железнов,

директор клуба «Канку», 5 дан