По поручению Президента

«Ленобласть на ближайшие дни станет центром многополярного мира. Здесь президент России проведет важные международные встречи и мероприятия. Сегодня встречаю первого гостя Владимира Владимировича Путина — президента Таджикистана Эмомали Рахмона», – отметил глава 47 региона.

Как сообщает официальный портал главы государства, 24–26 декабря в Ленинградской области состоится ряд важных международных мероприятий с участием Владимира Путина.

В частности, 24 декабря пройдёт встреча Президента России с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе переговоров на высшем уровне планируется рассмотреть ключевые вопросы повестки дня российско-таджикистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества.

25 декабря по инициативе Владимира Путина будет проведена традиционная неформальная встреча лидеров государств – участников Содружества Независимых Государств.

26 декабря Президент России примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое будет проходить под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна. На заседании планируется обсудить актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза, а также наметить ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза. Предстоит принять ряд значимых документов и решений, в том числе о предоставлении Ирану статуса государства – наблюдателя при Евразэс, а также об основных направлениях международной деятельности союза.