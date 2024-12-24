В Гатчине открыли стенды героям-афганцам

На церемонии присутствовали ветераны боевых действий в Афганистане, Анголе, Чечне и спецоперации, а также почетные гости – глава администрации Гатчинского муниципального округа Людмила Нещадим, председатель совета ветеранов войны и труда Людмила Голубева, председатель правления Ленинградской региональной общественной организации Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций полковник Борис Стоянов, председатель Ленинградского областного Союза ветеранов войны в Анголе подполковник Ильяс Норов, матери и вдовы военнослужащих, погибших в Афганской и чеченских войнах.

Информационные стенды созданы силами Гатчинской городской общественной организации Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций, без посторонней помощи: своими руками подготовили площадку для размещения стендов, вымостили, благоустроили, на свои средства оформили стенды и установили.

Выступая на открытии мемориала, Людмила Нещадим подчеркнула важность этого события:

- Сегодня мы открываем информационные стенды в память наших земляков, посвятивших себя служению России, в память тех, кто, не задумываясь, взял на себя ответственность за защиту интересов нашей страны, выполняя свой гражданский, профессиональный и интернациональный долг. Такие события, как сегодня, дают основание твердо верить в то, что мы историю, культуру и мощь нашей великой страны никогда никому не позволим разрушить.

Людмила Нещадим обратилась к ветеранам локальных войн с просьбой активно вести патриотическую работу с подрастающим поколением:

- Дети ждут вас, находите, пожалуйста, время, чтобы прийти в школы и именно на своем опыте донести до сознания ребятишек, подростков, что такое офицерская, мужская честь, что такое страна, Родина, малая родина. Сегодня это как никогда важно.

За участие в общественной работе, помощь в благоустройстве сквера больше десятка человек получили благодарность.

Председатель правления Гатчинской организации «Союз ветеранов Афганистана» Александр Давыдов назвал имена жителей Гатчины и района, погибших при выполнении воинского долга в Афганистане. Это гвардии капитан Леонид Александров, младший сержант Андрей Васильев, майор Юрий Денисов, прапорщик Алексей Дорофеев, капитан Виктор Мокрецов, младший сержант Анатолий Николаев, рядовой Николай Угаров, рядовой Сергей Шмагнов, старший лейтенант Николай Яструбенко.

Участники митинга почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к информационным стендам.

Екатерина Дзюба