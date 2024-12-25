Где отключат свет в Гатчинском районе 26 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
26.12.2024 с 09:30 до 17:30
Новосветское поселение:
п. Новый Свет, промзона.
26.12.2024 с 09:30 до 17:30
Веревское поселение:
д. Бугры.
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