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Где отключат свет в Гатчинском районе 26 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

26.12.2024 с 09:30 до 17:30

Новосветское поселение:

п. Новый Свет, промзона.      

 

26.12.2024 с 09:30 до 17:30

Веревское поселение:

д. Бугры.    

 