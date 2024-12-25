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Новые победы гатчинских боксёров

На базе спортивного комплекса в Бокситогорске 19–21 декабря состоялись Первенство Ленинградской области по боксу среди юниоров и юниорок 17–18 лет и соревнования по боксу памяти мастера спорта СССР, тренера по боксу Василия Алексеевича Панова.

Рубрики:  Спорт

В турнирах приняли участие спортсмены из городов Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Североморска (Мурманская область). Честь нашего города отстаивали боксеры из Гатчинской спортивной школы №2, который тренирует Алексей Кочуков.

По итогам боев гатчинские спортсмены завоевали 8 медалей Первенства региона:

- 1 место: Ксения Пименова (54 кг), Владислав Мирчук (51 кг), Никита Кильдеев (67 кг), Валерий Шрамко (92 кг);

- 2 место: Даниил Лебедев;

- 3 место: Владислав Павлов, Руслан Левин, Никита Капбэтут.

Победители завоевали право участия в Первенстве Северо-Западного федерального округа, которое состоится в марте 

2025 года в Калининграде.

В соревнованиях по боксу памяти им. В.А. Панова победу одержал Юрий Брюханов (57 кг).