Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 декабря

Многодетные семьи играют огромную роль в жизни России. Они дают прекрасную возможность межпо-коленческого диалога и способствуют сохранению и передаче традиций. Сегодня мы познакомим вас с одной из многодетных семей Гатчинского района. Аркадий Владимирович Васильченко и Любовь Константиновна Окрущенко живут в Больших Колпанах и воспитывают восьмерых детей. Самому младшему, Арсению, всего два года, старшему, Руслану, – двадцать два, и это вполне уже взрослый и самостоятельный человек.