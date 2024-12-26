Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Кобринское СП
27.12.24 10:00 до 15:00
п. Карташевская
ул. Некрасова,
ул. Пионерская, Школьный пер.,
ул. Пролетарская, ул. Зеленая,
ул. Декабристов, ул. Горького
Пудостьское СП
27.12.24 10:00 до 15:00
д. Черново
Веревское СП
27.12.24 10:00 до 18:00
д. Пегелево
д. Торфопредприятие
д. Кирлово
тер. СНТ Азимут
тер. СНТ Тайга
Тайцы СНТ массив
Тайцы СНТ
СНТ "
Тритон"
Таицкое ГП
27.12.24 09:00 до 12:00 кратковременно 1 раз на 30 минут
д. Нижняя
д. Гяргино
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