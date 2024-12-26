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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Кобринское СП

27.12.24 10:00 до 15:00

п. Карташевская 

ул. Некрасова, 

ул. Пионерская, Школьный пер., 

ул. Пролетарская, ул. Зеленая, 

ул. Декабристов, ул. Горького        

 

Пудостьское СП

27.12.24 10:00 до 15:00

д. Черново

 

Веревское СП

27.12.24 10:00 до 18:00

д. Пегелево

д. Торфопредприятие

д. Кирлово

тер. СНТ Азимут

тер. СНТ Тайга

Тайцы СНТ массив

Тайцы СНТ

СНТ "

Тритон"

 

Таицкое ГП

27.12.24 09:00 до 12:00 кратковременно 1 раз на 30 минут

д. Нижняя

д. Гяргино