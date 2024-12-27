Александр Крушельницкий: «В первую очередь надо обращаться к детям»

Этому событию предшествовали большая работа и серьезные испытания. Сначала Войсковицкая ДШИ стала победителем регионального этапа конкурса, затем успешно выступила в окружном этапе. На финальном испытании в Москве Александр Крушельницкий представил многовекторную программу развития школы под емким названием «От прошлого через настоящее к будущему», которая получила высокие оценки жюри общероссийского конкурса.

О том, что представляет собой эта программа, и какое значение она может иметь для дальнейшего развития Войсковицкой ДШИ, нам рассказал Александр Дмитриевич Крушельницкий.

«От прошлого через настоящее к будущему»

- Уходящий год был очень насыщенным для нашей школы, – говорит Александр Дмитриевич. – Удалось сформулировать то, над чем я задумывался все последние годы. Можно сказать, мы немножко заглянули в будущее, отталкиваясь от нашей истории. Именно прошлое позволяет понять настоящее и даже приоткрыть некоторые завесы над будущим. Огромный запас опыта и знаний, который ты накопил за свою жизнь, когда-то непременно должен выстрелить. Можно сказать, что это случилось. С другой стороны, этот многоэтапный конкурс помог понять наше мес-то в жизни, подвести некоторый итог и настроиться на будущее.

Представляя программу развития ДШИ на финальном этапе конкурса, Александр Крушельницкий затронул историю Гатчины, отметив также ее новые и заслуженные статусы последних лет – город воинской славы, столица Ленинградской области. Конечно, Александр Дмитриевич познакомил высокое жюри и с историей Войсковицкой школы искусств, которая началась в 1976 году.

Напомним, в ее основе была детская музыкальная школа с хорошим коллективом преподавателей и несколькими филиалами в разных населенных пунктах района. Статус школы искусств Войсковицкая ДМШ получила в 1989 году, когда ее возглавил молодой директор Александр Крушельницкий.

Сейчас Войсковицкая ДШИ – это 30 преподавателей и 16 творческих направлений, среди которых инструментальное и вокальное исполнительство, хореография, декоративно-прикладное творчество, искусство театра. В школе занимается около 350 ребят – цифра большая для небольшого поселка.

- Да, школа у нас маленькая, но по своему статусу она очень интересна, – говорит Александр Крушельницкий. – Охват детей дополнительным образованием у нас огромен – почти 50 процентов детского населения Войсковиц. Изначально я считал, что нужно столько направлений, чтобы каждый ребенок, живущий в поселке, нашел себя...

Среди творческих направлений, развивающихся в школе, есть и очень редкие. Так, например, Войсковицкая школа искусств – единственная в регионе, где преподается ковроткачество по авторской программе педагогов, членов Союза художников Екатерины Милушкиной и Ольги Олейниковой. Эта программа активно изучается школами Северо-Западного региона. Продолжают развиваться кукольный театр и отделение мажореток (девушки в военной или иной униформе, участницы парадов – прим.ред.).

Особую роль в жизни Войсковицкой ДШИ занимает конкурсная деятельность. Александр Крушельницкий напомнил, что школа с 1997 года является площадкой для престижного конкурса детской эстрадной песни «Золотой ключ», председателем жюри которого является давний друг школы, заслуженный артист России Альберт Асадуллин. С 2002 года в ДШИ проходит не менее яркий конкурс «Романса трепетные звуки», благословленный композитором Исааком Шварцем.

«Клио»: книга летописей исторических открытий

Особое место в презентации Александра Крушельницкого занял действующий творческий проект «Клио». Интересно, что Клио в данном случае – не только имя музы истории, но и аббревиатура: «Книга летописей исторических открытий».

Как считают основатели проекта, его миссия – отразить события, происходившие на этой земле. По сути, стать ее летописцами. С этим проектом связана сверхзадача Войсковицкой школы искусств – привить подрастающему поколению интерес к родному краю и гордость за землю предков. А для этого надо восстановить события полуторавековой давности и старше.

Именно для этого в Войсковицкой ДШИ пять лет назад открылся исторический музей – совершенно уникальный проект, которому пока нет аналогов ни в одной другой школе искусств в Ленинградской области. Идея родилась в связи с Войсковицкой усадьбой – охотничьей резиденцией Николая II, утраченной в конце прошлого века. За восстановление богатой истории края взялся гатчинский историк и краевед, Почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков. Ему удалось найти исторические фотографии усадьбы, на основе которых были сделаны панно с ее изображением и точный макет усадьбы, находящийся в центре музейного зала.

Экспозиция музея разместилась в двух небольших залах и постоянно пополняется уникальными экспонатами, историческими документами, предметами старинного быта. Интересно, что в роли экскурсоводов выступают сами учащиеся школы. В холле установлен интерактивный стенд с подробной исторической информацией, проводятся и аудиоэкскурсии, текст для которых написал Андрей Бурлаков.

Конечно, исторический музей в Войсковицкой школе искусств открыт не только для собственных учеников. Сюда приходят учащиеся средних и старших классов общеобразовательной школы, дошкольники, да и вообще все, кто интересуется историей родного края.

- Мне кажется, именно в музее воплотился наш опыт обращения к культурному наследию, – говорит Александр Крушельницкий. – Музей стал душой нашей школы, дав нам совершенно новый взгляд на происходящее, новый вектор развития для всех нас и колоссальный толчок к нему. Так сформировалась интерактивная культурная площадка, которая поневоле потянула за собой всё.

«Наша задача — помочь прошлому проявиться»

Но программа развития не была бы таковой, если бы в ней не было бы представлено самое главное – то, ради чего она была затеяна. У программы, как и положено, есть цели, задачи и пути их решения.

Основная цель программы «От прошлого через настоящее к будущему» – становление детской школы искусств как социально-культурного центра обучения, воспитания, культурного развития детей и взрослых на основе духовно-нравственных ценностей российского общества. Механизмы и пути решения задачи – создание (реконструкция) детского культурно-образовательного центра, включающего в себя учебные классы, экспозиционные и танцевальные залы, музейное и креативное пространство, студийный номерной фонд для молодых специалистов.

И Александр Крушельницкий не просто проговорил подробности этого амбициозного проекта на словах. Он продемонстрировал уважаемому жюри подробный план реконструкции барской усадьбы XIX века под детский культурный центр. В этот план также вошло благоустройство территории старого парка и эко-тропы по линии «Детский городок «Надежда» – усадьба (будущий детский культурный центр) – Танковый мемориал».

Детский городок «Надежда» стал частью этого плана неслучайно. Этот жилищный комплекс, где дети воспитываются в приемных семьях, оторван от учреждений дополнительного образования. А ребят этих охватить очень важно, как считает директор ДШИ. Если бы это получилось, возникла бы еще одна символическая «тропа», соединяющая прошлое, настоящее и будущее.

- В первую очередь надо обращаться к детям, – говорит Александр Крушельницкий. – Растет новое поколение, и от того, каким оно будет, зависит, как мы будем жить, что будем строить. Дух места всегда сохраняется. Зная, какие события происходили на этой земле, ты понимаешь, что все это здесь остается, буквально витает здесь. И наша задача – помочь прошлому проявиться и стать основой для формирования нашего будущего.

Пока что наш проект детского культурного центра – это идея, мечта, которая, возможно, когда-нибудь осуществится. Он позволил заглянуть нам в будущее совсем другими глазами.

Сейчас меняется очень многое. В обществе наблюдается мощное духовное возрождение. Очень важно знать свою историю, уметь правильно трактовать ее. Важно правильно давать детям эти знания. Но не менее важна духовная составляющая, то, на чем мы делаем упор и что вызвало искренний интерес наших коллег-участников конкурса. Очень надеюсь, что наш опыт, наши мечты и наш проект могут стать примером для многих других школ искусств.

Юлия Лысанюк