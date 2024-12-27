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Поздравляем с днём рождения Татьяну Михайловну Мартыненко!

Коллеги поздравляют Татьяну Михайловну Мартыненко с днём рождения!!!

Рубрики:  Общество

В этот праздничный день хотим поздравить Вас с днём рождения!

Желаем счастья, здоровья, успехов во всех делах.

Пусть Ваша душа всегда будет наполнена радостью и теплом.

Хотим, чтобы каждый день дарил Вам незабываемые счастливые моменты и нескончаемый поток любви и уважения.

Пусть всё, что загадано, сбудется!

Коллеги кабинета наркотического обезболивания.