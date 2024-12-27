Поздравляем с днём рождения Татьяну Михайловну Мартыненко!

Новогодние праздники — это время радости и веселья, но часто они омрачаются чрезмерным употреблением алкоголя. Как избежать неприятных последствий и сохранить бодрость духа на протяжении всех праздничных дней? «Ленинградская панорама» пообщалась с наркологом, заместителем главного врача по экспертной работе Ленинградского областного наркологического диспансера имени Гриненко Владимиром Палаткиным. Эксперт поделился ценными советами по умеренному употреблению спиртных напитков, правильному питанию во время и после застолья, а также рассказал о продуктах, которые помогут вашему организму быстрее восстановиться.