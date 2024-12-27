Поздравляем с днём рождения Татьяну Михайловну Мартыненко!
Коллеги поздравляют Татьяну Михайловну Мартыненко с днём рождения!!!
Рубрики: Общество
В этот праздничный день хотим поздравить Вас с днём рождения!
Желаем счастья, здоровья, успехов во всех делах.
Пусть Ваша душа всегда будет наполнена радостью и теплом.
Хотим, чтобы каждый день дарил Вам незабываемые счастливые моменты и нескончаемый поток любви и уважения.
Пусть всё, что загадано, сбудется!
Коллеги кабинета наркотического обезболивания.
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