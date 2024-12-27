За порядком присмотрят

Заместитель главы администрации по вопросам безопасности и цифрового развития Игорь Авдеев доложил о запланированных и проведенных мероприятиях для обеспечения правопорядка и антитеррористической безопасности в Гатчинском округе во время праздников. Проведена большая подготовительная работа. Вопросы обеспечения безопасности были рассмотрены на заседании антитеррористической комиссии 19 декабря, изданы необходимые постановления администрации.

Так, в период проведения праздников заместителям главы Гатчинской администрации необходимо установить контроль за состоянием дел на особо важных и особо опасных объектах, на объектах ЖКХ, здравоохранения, образования, социального и культурного назначения. Будет организовано дежурство должностных лиц и обеспечена их готовность к оперативному реагированию на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации.

Руководству Гатчинской КМБ на время праздников надлежит организовать дополнительное дежурство бригад «скорой помощи».

Начальнику УМВД России по Гатчинскому району, начальнику межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району предстоит до начала новогодних каникул совместно с Госпожнадзором провести рейды по проверке мест проведения праздничных мероприятий на предмет их антитеррористической защищенности.

Официальных массовых мероприятий в ночь с 31 декабря на 1 января в Гатчине не запланировано. Для поддержания порядка во время торжественных богослужений в церквях Гатчины 6-7 января дополнительно выделены сотрудники вневедомственной охраны, а также члены Добровольной народной дружины.