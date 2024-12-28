«Бьем рекорды!» 31 награда Сяськелевской школы искусств»

Каждый год делегация школы выезжает в один из городов нашей необъятной страны. Она уже побывали в Казани, Ярославле, Великом Устюге. В прошлом году получили 21 награду на Международном конкурсе в Москве. В этом году Кострома наградила юных артистов еще большим количеством завоеванных мест.

В победное творческое путешествие отправились воспитанники всех отделений: «Хореографическое творчество», «Фортепиано», «Искусство театра» и «Вокальное исполнительство». Было представлено 35 номеров. Делегация составляла почти 90 человек! И Кострома «оттаяла» и не скупилась на поощрение талантов из Сяськелевской ДШИ.

Всего с ХIX Международного фестиваля-конкурса «Снежный карнавал» учащиеся Сяськелевской ДШИ привезли 31 награду: Гран-при и лауреата I степени завоевал дуэт Ивана Грицкевича и Дарины Цветковой (преподаватель Алгаева Д.В.). Они же завоевали звание лауреатов I степени и за сольные выступления. Так же как и Некрут Таисия с песней «Выше неба» (сл.и муз. В.Ударцева), которая никого не оставила равнодушным. Разделить с ними победные первые места смогли и воспитанники других отделений: Гутникова Камила, Солошин Иван, Владимирова Дарья (отделение «Искусство театра», преподаватели Кирилина Н.Г. и Смирнова О.А.), Никитина Софья (отделение «Хореографическое творчество», преподаватели Андреева К.Е., Иванова О.В. и Павлова А.И.) . По итогу получилось 1 Гран-При, 10 первых мест, 14 вторых, 3 третьих и 3 дипломанта.

Особо хотелось бы выделить обладателей специальных призов: это Дарья Владимирова - «За актерскую органику в сочетании с техникой» и Камила Гутникова - «За яркий художественный образ».

Но не только отличным выступлением и наградами запомнится ребятам поездка в Кострому. Город на Волге встретил их своей необыкновенной природой, интересными традициями и многовековой историей. Ребята смогли познакомиться с историческим прошлым этого города, вместе с Дедом Морозом из Великого Устюга зажечь главную новогоднюю елку города, посетить резиденцию и терем его внучки Снегурочки, сделать традиционные костромские свистульки и глиняные игрушки и узнать историю театрального костюма.

Кострома запомнится всей творческой команде Сяськелевской ДШИ не только вкусом победы, но особой предновогодней атмосферой, ощущением праздника и яркими моментами, а также желанием в следующем году покорить очередные вершины!

Наталья Кирилина, директор МБУДО «Сяськелевская ДШИ»