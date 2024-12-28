Юные дарования в мире музыки

В декабре в Гатчинской детской музыкальной школе им. М.М. Ипполитова-Иванова в 28-й раз прошел межрегиональный конкурс «Юные дарования». Участвовали 316 конкурсантов в разных номинациях, самой массовой из которых была группа духовых и ударных инструментов – 111 человек. 42 участника выступали в номинации «Скрипка, виолончель», 71 – в номинации «Народные инструменты – баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли», также свое мастерство представили 52 гитариста и 40 пианистов.

Больше всего конкурсантов было, конечно, из Ленинградской области. Помимо принимающей стороны – Гатчинской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова, в конкурсе участвовали воспитанники Таицкой музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова, Войсковицкой, Сиверской, Новосветовской и Коммунаровской школ искусств, Шлиссельбургской, Кировской, Выборгской, Рощинской, Никольской, Тосненской, Сланцевской музыкальных школ, школ искусств Ломоносовского, Волосовского, Кингисеппского районов и других. Много участников было из музыкальных школ и школ искусств Петербурга, приехали ребята из Пскова, Острова и, как обычно, из Петрозаводска.

Гатчинские музыканты достойно представили наш округ. Среди учеников Гатчинской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова много призеров в разных номинациях. Так, лауреатами III степени в своих возрастных категориях в номинации «Духовые и ударные инструменты» стали ученицы Л.В. Строгановой – флейтистки Ника Бичурина и Василиса Пискунова, Анна Фоломеева завоевала диплом II степени. Ученики А.Г. Мартынова – Андрей Румянцев (медный духовой, баритон) и Яромир Эберле (медный духовой, тенор) – стали лауреатами II степени, Дмитрий Пересветов (труба) – лауреатом III степени.

Воспитанница С.Н. Чаганова Милослава Мацкевич (ударные инструменты) получила диплом II степени, ученица Е.А. Михеевой Дарья Опарина (саксофон) стала лауреатом III степени.

В номинации «Баян, аккордеон» лауреатами I степени стали: баянист Семен Кирьянен (преподаватель Е.А. Брусенцева) и ученицы Н.В. Тимофеевой – аккордеонистки Полина Пушкарь и Елена Югова. Александр Поляков (аккордеон) получил диплом II степени (преподаватель – Н.М. Брусенцева).

В номинации «Домра, балалайка, гусли» лауреатами III степени стали: Тихон Шиманчук (балалайка), преподаватель – А.А. Мещеряков, и Таисия Крылова (домра), преподаватель – М.В. Лужкина.

В номинации «Скрипка, виолончель» диплом лауреата I степени получила ученица М.А. Ивановой скрипачка Мария Плетнева.

Среди гитаристов отличились ученики И.В. Евдошенко: Анастасия Дыдалева стала лауреатом II степени, Тихон Мельник и Александр Калинкин – лауреатами III степени. Воспитанница Е.А. Вахрушевой Дарья Стремберг завоевала диплом II степени.

Пианисты Гатчинской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова получили на конкурсе дипломы участников.

Воспитанники Таицкой музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова отличились в двух номинациях. Награды получили ученики С.Н. Чаганова Ярослав Шабалин (ксилофон) – дипломант конкурса и Тимофей Кацора (ксилофон и малый барабан) – лауреат III степени. Ученица Е.А. Вахрушевой Наталья Егорова (домра) также завоевала диплом III степени.

В числе призеров конкурса – ученики Сиверской школы искусств им. И. Шварца. Ученица И.П. Зеленова саксофонистка Ева Руотси стала лауреатом II степени, ученица П.Б. Шагина гитаристка Варвара Бардина – лауреатом III степени.

Воспитанник Войсковицкой ДШИ саксофонист Глеб Хворостянный (преподаватель В.С. Нагорный) получил диплом III степени.

Гитаристы Коммунаровской школы искусств также стали лауреатами конкурса. Воспитанники В.А. Малютиной Анастасия Ефимова и Айдана Ондар – лауреатами II степени, ученик К.А. Ошуркова Николай Леонов – лауреатом III степени. Флейтистка Анна Халходжаева (преподаватель А.М. Ужегов) получила диплом III степени.

Баянисты Новосветовской школы искусств – ученики А.В. Демьяненко Леонид Фролов и Семен Емельянов – стали лауреатами III степени.

Всем победителям и участникам конкурса «Юные дарования», преподавателям и концертмейстерам вручены призы, дипломы, сертификаты и благодарности.

Андрей Соколов