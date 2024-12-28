Заместитель главы Гатчинской администрации Ольга Мясникова, начальник отдела жилищной политики Александр Кандыба и и.о. главы администрации города Коммунара Вера Пыжова 26 декабря поздравили счастливых обладателей новых квартир с новосельем и наступающим Новым годом. Эту приятную миссию с чиновниками разделили новогодние волшебники – Дед Мороз со Снегурочкой.

В 2024 году в перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению, вошли четыре дома в Коммунаре

(45 квартир) общей площадью более 2000 кв. метров: № 3 и № 26 на Станционной улице и № 5 и № 11 на Советской. С подарками и поздравлениями гости посетили три семьи, перебравшиеся в благоустроенные квартиры в доме № 1 на Павловской улице и в доме № 13 на ул. Куралева. Граждане получили жилье в новых современных домах с тем же количеством комнат, что у них было раньше, но большей площади.

- Мы старались, чтобы люди могли встретить Новый год в новой квартире – с хорошим настроением, – прокомментировала Вера Пыжова, поздравляя новоселов.

На основании постановления администрации Коммунара от 28.12.2015 года № 832 несколько многоквартирных жилых домов в городе были признаны аварийным, подлежащими сносу и включены в план переселения граждан. Реализация данных мероприятий проходит в рамках государственной программы Ленобласти «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019–2025 годах». Основное финансирование осуществляется из областного бюджета.