Детская библиотека подвела итоги года

Новогоднее настроение в детской библиотеке царит буквально в каждом ее уголке – начиная от праздничных инсталляций у маленьких елочек и заканчивая большой традиционной выставкой елочных украшений, сделанных руками юных читателей.

Как рассказала директор детской библиотеки Елена Коренева, уходящий год проходил в рамках проекта «Знаем русский на отлично!», поддержанного администрацией Гатчинского района.

- Этот проект направлен на популяризацию русского языка среди детей и подростков, – говорит Елена Александровна. – Эта тема очень близка нашей библиотеке, и мы стараемся не упускать ни одного повода, чтобы не напомнить о ней. Ежегодно мы особенно отмечаем две даты, посвященные этой теме, – День родного языка и День грамотности. А в этом году у нас прошло огромное количество самых разных мероприятий, посвященных русскому языку.

Интерактивные программы по русскому языку, детские спектакли от театра-студии «За углом», встречи и литературные мастер-классы для детей с писателями, познавательные и творческие мероприятия, посвященные юбилею Александра Сергеевича Пушкина, и еще многие другие события собрали в библиотеке огромное количество детей самого разного возраста.

- У нас проводятся занятия и по каллиграфии: их организуют сотрудники Школы скорочтения IQ007 города Гатчины, – говорит Елена Коренева. – Важно, чтобы дети писали не только правильно, но и красиво. К сожалению, сейчас они очень мало пишут в школе. На интерактивных занятиях ребята узнают много интересного о письменности разных народов нашей страны, об особенностях формирования почерка, о важности грамотного письма.

В рамках проекта «Знаем русский на отлично!» сотрудники библиотеки провели краеведческий диктант на бульваре Науки в День города Гатчины. С подростками говорили не только о русском языке, но и об истории нашего города. В течение года в библиотеке постоянно проходили яркие выставки юных художников из районного центра детского творчества, детской художественной школы города Гатчины, изостудии школы №9, творческих центров «Диалог» и «Доброслава».

- Этот год мы завершали замечательной игрой «Фабрика слов», – рассказала Елена Коренева. – Эта необычная игра дает возможность показать детям, что русский язык необыкновенно занимательный и его нужно знать. Итогом был небольшой рассказ от каждого участника, для которого он должен был найти нужные слова в предложенной книге. Увидеть и почувствовать родной язык с другой стороны ребятам очень помогли предыдущие встречи, литературные игры и мастер-классы с детскими писателями. Эта игра оказалась настолько востребованной, что мы провели ее около пятнадцати раз – в нашей библиотеке, в школах №2 и №9.

Каждый год детская библиотека участвует в конкурсной программе Музейного агентства Ленинградской области. В прошлом году конкурс был посвящен юбилею художника Ивана Билибина. Участие в нем приняли дети из Гатчинской школы №9 и центра районного творчества «Журавушка». Ребята знакомились с русскими народными сказками и иллюстрировали их в манере Билибина.

Участвовали читатели детской библиотеки и в традиционной конкурсной программе «Книги детства», организованной Ленинградской областной детской библиотекой («Книжный знак Ленинградской области»). Ребята писали отзывы о прочитанных книгах, и среди них были просто великолепные, очень глубокие рецензии.

Уже традиционной для детской библиотеки стала новогодняя выставка детских творческих работ «Фабрика Деда Мороза», которую организует районный центр детского творчества. В ней приняли участие ученики образовательных учреждений города Гатчины и всего Гатчинского района. На выставке представлены аппликации, новогодние игрушки, выполненные 3-D ручкой, вязаные и сшитые поделки, декоративно-прикладное творчество, живопись, различные смешанные техники и многое другое. Каждая поделка по-своему индивидуальна и неповторима. Выставка вызывает у всех удивление, привлекает внимание и дарит праздничное настроение. Детская библиотека города Гатчины выражает слова признательности родителям, воспитателям и педагогам детей за живой и неподдельный интерес к выполнению творческих работ и за участие в выставках и творческих конкурсах!

Уходящий год в детской библиотеке завершился детским литературным праздником у елки с Дедом Морозом, Снеговиком, Метелицей и Снегурочкой. Метелица, как ей и положено, пыталась замести дороги снегом, немного вредничала, но, получив в подарок волшебную шаль, стала доброй и помогла найти пропавшую Снегурочку. Снеговик придумывал игры и задания, а Дед Мороз внимательно слушал стихи и отвечал на вопросы, самым актуальным из которых был «Будет ли в этом году зима?»

В этом году новогодний праздник по традиции поддержал благотворительный фонд «Теплый дом», который подготовил для ребят подарки. Как рассказала Елена Коренева, детская библиотека дружит с «Теплым домом» уже более двадцати лет.

- Мы проводим вместе с сотрудниками фонда самые разные мероприятия для детей из подопечных семей: литературные праздники, конкурсы, мастер-классы, – говорит она. – Участвуя в акции книгодарения, мы специально для семей фонда «Теплый дом» собираем детские книжки.

Как считает Елена Коренева, библиотека, особенно детская – учреждение с двойным назначением: она находится на рубеже культуры и дополнительного образования.

- Я против того, чтобы просто развлекать детей, – говорит Елена Александровна. – Библиотека должна оставаться библиотекой, то есть в центре ее внимания должна оставаться книга. Вместе со школой и семьей мы должны растить грамотных детей. И мы стараемся выстраивать наши мероприятия так, чтобы они были не только развлекательными, но и творческими, и познавательными. Если ребенок встретился с писателем, он обязательно захочет прочитать его книгу, особенно если она с автографом. Если он посмотрел детский спектакль по детским книгам, важно, чтобы он потом пошел знакомиться с этими книгами.

Будущий год обещает быть очень насыщенным для Гатчинской детской библиотеки – любимый юными гатчинцами «Книжкин дом» будет отмечать 105 лет со дня своего рождения. И мы снова ждем ярких, насыщенных историей и смыслом событий от библиотеки в 2025 году!

Юлия Лысанюк