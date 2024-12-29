Названы самые быстрые пловцы Гатчины

В соревнованиях третьего этапа приняли участие 350 любителей плавания от 7 до 70 лет в 12 возрастных группах из Гатчинской спортивной школы № 2, спортивной школы «КИВИ», Детской школы плавания «YouSwim», бассейнов «Атлантика» и «Фитнес-Хаус» города Гатчины.

Абсолютно лучшие результаты на дистанции 50 м вольным стилем показали мастера спорта из спортивной школы «КИВИ» Евгения Павлова (25,67) и Николай Остренко (23,80).

Напомним, что Суперкубок – уникальный плавательный проект, придуманный 10 лет назад старшим тренером-преподавателем Гатчинской спортивной школы № 2, мастером спорта СССР Татьяной Александровой и специалистом спорткомитета Гатчинского района Натальей Коротковой для развития плавания, поддержания и совершенствования спортивного мастерства и преемственности поколений.

Соревнования Суперкубка состоят из трех этапов, объединяют юных пловцов, действующих членов сборных команд Гатчинского района и Ленинградской области, и спортсменов в категории 25+. Каждый этап – это отдельное соревнование на дистанциях – 100 м по выбору, 100 м комплексное плавание, 50 м вольным стилем, по итогам которых формирует-ся рейтинг спортсменов по очкам Международной федерации плавания в двух категориях: до 24 лет и 25+.

Победителями Суперкубка г. Гатчины по плаванию 2024 года стали среди спортсменов до 24 лет:

- Мужчины:

1. Остренко Николай, спорт-школа «Киви»;

2. Карпенко Константин, Гатчинская спортшкола № 2;

3. Топский Денис, Гатчинская спортшкола № 2.

- Женщины:

1. Павлова Евгения, спортшкола «Киви»;

2. Иванова Полина, Гатчинская спортшкола № 2;

3. Беспальченко Варвара, Гатчинская спортшкола № 2.

Лучшие результаты среди спортсменов 25 лет и старше показали:

Мужчины:

1. Сахно Алексей, «YouSwim»;

2. Савин Евгений, «YouSwim»;

3. Слепцов Александр, спорт-школа «Киви».

Женщины:

1. Рочева Екатерина, Гатчина;

2. Александрова Татьяна, Гатчинская спортшкола № 2;

3. Осипова Юлия, «Фитнес Хаус».

Фото Albina Hallakas