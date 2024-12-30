Дороги, транспорт, борщевик

- Мы выделили финансирование на транспортную реформу, но она касается пока только региональных маршрутов, которые субсидирует и заказчиком которых выступает Ленинградская область. А проблемы возникают на муниципальных перевозках, где заказчики – муниципалитеты. Вот Гатчинский округ подтвердил свое решение зеркально вступить в транспортную реформу так же, как область, и там ситуация стабилизировалась, - отметил Александр Юрьевич.

Что касается газификации, в этом году в Ленинградской области подключили 7000 домохозяйств, регион вышел в «зеленую группу». Программа очень серьезная, технический потенциал есть у 75 тысяч домовладений, но важно подключать производство, котельные, социальные объекты.

За счет бюджета области обновлено 200 км дорог, на следующий год планируется отремонтировать 240 км дорог и четыре моста, плюс будут продолжены проекты совместно с федеральным бюджетом. Ленинградская область взяла на себя обязательства сделать дороги к СНТ на условиях софинансирования. Садоводств много, и это план работы на пятилетку.

По поводу дорог и судебных тяжб Александр Дрозденко пояснил, что сейчас завершается процесс постановки на кадастровый учет и паспортизация всех дорог Ленинградской области (как и в других регионах). Начали с региональных дорог, затем – муниципальные. В ходе этого процесса выяснилось, что многие собственники домовладений поставили свои заборы слишком близко к дорогам.

- Дорога – это такое же имущество, которое подлежит учету, как и земля. Когда собственник отказывается отодвинуть забор от полосы отвода, приходится добиваться этого по суду, – пояснил Александр Юрьевич.

Один из вопросов касался борщевика, который стеной стоит в некоторых южных районах области. Есть надежда справиться с этой напастью?

- Борщевик не растет там, где земля обрабатывается, – ответил Александр Дрозденко. – Мы добились, чтобы борщевик исключили из списка сельхозрастений, второй шаг – его признали сорным растением. Теперь мы имеем право выписывать штрафы тем, на чьих участках произрастает борщевик. Дело сдвинулось с мертвой точки. В регионе ежегодно выделяется до 70 млн рублей на борьбу с борщевиком. Там, где сегодня растет борщевик, это либо паевые земли, либо принадлежащие нерадивым хозяевам. А механизма изъятия земли нет. Мы третий год просим Госдуму принять соответствующий закон. Я хочу, чтобы у нас было так же, как в Белоруссии – там борщевика нет. Дайте механизм: если три года растет борщевик, земля изымается, и мы эту землю пускаем в оборот.