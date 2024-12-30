Гатчинские кирасиры вернулись…

В Гатчинском дворце-музее торжественно открылась выставка «Кирасиры Ея Величества», посвященная истории одного из самых известных полков русской императорской гвардии – лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества полка. Столетие полк дислоцировался в Гатчине и прославился своими боевыми подвигами, став неотъемлемой частью города. Прошло больше века, и Гатчинский дворец-музей вернул нам синих кирасир: их вещи, мундиры, оружие, записки и боевой героический дух.

Выступая на открытии выставки, директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов признался, что сотрудники дворца много лет мечтали о такой выставке, планировали, поскольку гвардейский полк, о котором идет речь, оставил в гатчинской истории огромный след, в том числе и в виде архитектуры (здание Военно-морского архива на Красноармейском проспекте – это бывшие казармы кирасирского полка):

- Это полк, который почти столетие находился здесь, в Гатчине. Шефствовали над ним наши императрицы, начиная с Марии Федоровны – супруги Павла I. Офицеры полка составляли часть гатчинской жизни, и поэтому мы, конечно, не могли обойти вниманием этот полк. Самое главное, что этот проект не только наш, но и широкого музейного сообщества. И я должен сказать огромное спасибо всем музеям, которые продолжают принимать участие в наших проектах.

На выставке представлены уникальные экспонаты из ведущих российских музеев, включая Эрмитаж, Русский музей, Государственный исторический музей, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных

войск и войск связи Минобороны РФ, музеи-заповедники «Павловск», «Петергоф», «Царское Село», Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга и другие. В экспозицию включены и семейные реликвии – материалы из частных собраний.

На церемонии открытия выступил научный руководитель Государственного архива Российской Федерации Сергей Мироненко. Он поздравил коллектив музея с такой яркой эмоциональной выставкой, «которая наверняка привлечет много зрителей и доставит им массу удовольствия и интересных сведений из истории этого замечательного полка русской армии». Также Сергей Владимирович поблагодарил сотрудников дворца за то, что пригласили Госархив к участию и что небольшие архивные документы – например, альбом, сделанный к юбилею полка, – заняли свое достойное место в экспозиции.

На выставке во дворце можно увидеть знаменитые «Записки кирасира». Рукописи передал внук Владимира Сергеевича Трубецкого, представитель московской ветви рода князей Трубецких, Михаил Андреевич Трубецкой – через Общество ревнителей памяти Лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества Государыни императрицы Марии Федоровны полка. На открытии выступил председатель общества – старший научный сотрудник Военно-исторического музея артиллерии Евгений Юркевич. Он рассказал, что Обществу удалось найти нескольких потомков синих кирасир – нижних чинов, офицеров, в том числе и потомков князей Трубецких.

- Михаил Андреевич Трубецкой поручил мне как представителю гвардейского объединения в Санкт-Петербурге передать слова искренней благодарности создателям выставки, – сказал Евгений Иванович. – Потому что, действительно, этой выставки ждали очень многие, ждали давно, ждали долго. Она состоялась, и замечательно, что готовится каталог, поэтому спасибо огромное всем музейщикам, которые эту выставку делали. Уверен, что все присутствующие здесь сегодня и те, кто будет приходить потом на эту выставку, получат огромное удовольствие, потому что прикоснуться к жизни такого замечательного полка, хотя бы чуть-чуть, это очень здорово.

Благодарность коллегам – создателям выставки – выразила и научный руководитель музея-заповедника «Гатчина» Александра Фарафонова.

Экспозиция представляет историю и быт синих кирасир, рассказывая не только о боевых походах и оружии, но и о повседневной жизни, увлечениях. Здесь представлены музыкальные инструменты полкового оркестра, юбилейный штандарт, портреты, костюмы, мебель, посуда того времени. Но главное, организаторам выставки удалось передать атмосферу эпохи. В «Офицерском собрании» сервирован круглый стол: на белоснежной скатерти – полковой сервиз, ваза с фруктами, фужеры, которые ждут, когда господа офицеры займут свои места и поднимут тост за Веру, Царя и Отечество… А дальше – слышен топот копыт, конское ржание, по стенам скользят тени всадников в кирасах. Это звуки и дух того времени, возрожденные мистическим образом здесь, в этой дворцовой комнате.

Директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов честно признался, что, зная общую концепцию, лично увидел эту выставку …первый раз, вместе с гостями на церемонии открытия. Для чистоты восприятия. В последнее время Василий Юрьевич установил для себя своего рода регламент:

- Я хочу получить сконцентрированное впечатление. Обычно я осматриваю новую выставку быстро – один раз, а затем дня через три-четыре – очень внимательно, когда уляжется волнение открытия.

- Выставка оправдала ваши ожидания?

- Безусловно. Мы все время стараемся найти некий баланс между научным подходом и развлекательно-популярным, и здесь есть опасность с обеих сторон. Слишком «научную» выставку мало кто воспримет, а «упрощенный» вариант – это снижение уровня. И соблюсти этот баланс на сегодняшний день – самое главное. В этой выставке, на мой взгляд, оптимальное сочетание эффекта и серьезных вещей. Подадимся на «Музейный Олимп»…

После просмотра гостей ждал небольшой концерт. В Белом зале дворца оркестр штаба Ленинградского военного округа блестяще исполнил несколько старинных военных маршей, в том числе марш лейб-гвардии Кирасирского полка, лейб-гвардии Преображенского, Семеновского полка и другие. Начальник и художественный руководитель оркестра штаба Ленинградского военного округа, победитель Молодежной премии в номинации «На службе Отечеству» Григорий Велько подчеркнул особую значимость участия оркестра в открытии выставки «Кирасиры Ея Величества»:

- Это знаменательное событие. Император Александр III, облюбовавший Гатчину в качестве своей резиденции, был создателем прообраза нашего коллектива. В 1882 году из музыкантов двух гвардейских полков – лейб-гвардии Конного и лейб-гвардии Кирасирского (гатчинского) полка – был сформирован придворный музыкантский хор, продолжателем традиций которого и является наш оркестр. Поэтому для нас большая радость и честь находиться здесь, в Гатчине, на этом прекрасном мероприятии. Музыка, которая сегодня звучит в зале, близка сердцу каждого русского человека. И она будет звучать здесь чаще – этот день станет началом доброй музыкальной традиции.

Впервые выступив в Гатчине, наследники синих кирасир (хотя и в красных мундирах) открыли новую страницу в своем творчестве и намерены и впредь играть в городе воинской славы.

Масштабная выставка «Кирасиры Ея Величества» ждет своих посетителей. Гатчинские кирасиры вернулись – правда, всего на три с половиной месяца, потом выставочные экспонаты нужно будет вернуть их владельцам. По плану выставка продлится до 16 марта 2025 года.

Екатерина Дзюба