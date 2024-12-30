Премия главы 47 региона – талантливой молодёжи

В музейно-выставочном центре «Россия – моя история» в Петербурге 19 декабря состоялась торжественная церемония чествования талантливой молодежи Ленинградской области. Более 30 человек стали лауреатами премии главы 47 региона для поддержки молодых талантов.

Среди награжденных – гатчинцы:

- победитель региональной олимпиады школьников по инженерному проектированию и компьютерной графике в номинации «Компьютерная графика» Александр Сажин;

- победители I тура общероссийского конкурса «Молодые дарования России» – всероссийской юношеской творческой олимпиады с международным участием: ученица Гатчинской музыкальной школы им. Ипполито-ва-Иванова скрипачка Мария Плетнева – в номинации «Оркестровые струнные инструменты» и воспитанница Войсковицкой школы искусств Виктория Федорова – в номинации «Декоративно-прикладное творчество».

Также премии губернатора удостоены победители отборочного этапа всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», студенты ГИЭФПТ:

- в направлении «Вокальное» – Анастасия Архиреева;

- в направлении «Танцевальное» – Ярослав Чимиричкин и Айнур Имамов;

- победитель регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации «Наставник года» в категории «Личность» Дмитрий Гурин.

Среди лауреатов премии губернатора Ленинградской области – победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, в том числе 11-классник Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Олег Богачев, ставший призером олимпиады по истории. Призер всероссийской олимпиады школьников по технологии Анна Лушникова стала получателем ежемесячной именной стипендии губернатора.

Андрей Соколов