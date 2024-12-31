Гатчина – «яркая звезда 47 региона»

- Вы анонсировали, что в 2025-2027 годах правительство области переедет в Гатчину. Какова конкретная дата, сдвигаются ли сроки?

- Первый этап мы прошли. Расселили деревянные дома на ул. Чкалова, взяли их в областную собственность и выделили на следующий год деньги на проектирование ремонтно-реставрационных работ и приспособление этих особняков под размещение профильных комитетов Ленинградской области.

Но, понятно, что все структуры в небольших домах не поместятся. Сейчас мы стоим перед дилеммой: либо строить в Гатчине огромный административный корпус и переезжать туда, либо договориться с Министерством обороны РФ и забрать у них то, что они не используют. В частности, Красные казармы. Я трижды обращался в Минобороны, и трижды было отказано. Мы уже начали штрафовать пользователей зданий за то, что не содержат их в нормальном виде.

И второй объект – Военно-морской архив на Красноармейском проспекте, где на крыше деревья растут.

Однако я надеюсь и даже верю в то, что мы найдем общий язык с Министерством обороны. Мы же просим то, что сегодня не содержится должным образом, этот актив не нужен Минобороны. Мы готовы переделывать коммуникации и приводить в порядок все остальное. Поэтому от идеи мы не отказались, Гатчина значится столицей во всех нормативных документах. Что касается переезда, пока мы ставим дату – 2030 год. Мы определили Гатчинскую десятину – 10% финансирования от некоторых программ, чтобы у Гатчины было несколько опережающее развитие. И мы точно хотим, чтобы Гатчина стала яркой звездой на небосводе Ленобласти.

Юбилей Ленинградской области состоится в Гатчине. И мы приняли решение каждый юбилей – раз в пять лет – проводить только в Гатчине.

- Гатчинский район недавно стал округом, и не все жители рады этим преобразованиям. Почему вы решили начать эксперимент с Гатчины?

- Времени прошло еще мало, и жители пока не почувствовали эффекта от создания округа. Во-первых, у муниципального округа больше прав в плане распоряжения землей, имуществом, финансами, в плане принятия различных программ и решений. Во-вторых, для жителей важно не как называется муниципалитет, а насколько эффективно он работает.

Мы сохранили управление на местах по территориальному признаку, чтобы человек мог прийти к чиновнику и быстро решить свой вопрос. В плане эксперимента мы дофинансируем Гатчине через субсидии ряд проблемных вопросов – транспорт, ЖКХ, дороги, экологию, благоустройство. Первый видимый эффект от создания округа – это сокращение числа чиновников и депутатов, возможность собрать более профессиональный костяк.

Александр Дрозденко признался, что эксперимент хотели начать с Кингисеппа, но на финишной прямой все уперлось в недопонимание в управленческих элитах – между собой не смогли договориться, как эту реформу завершить.

- Им оставался месяц до завершения реформы, но этот месяц оказался настолько сложным, что они этот рубикон не смогли перейти. Цезаря, наверное, не хватило, чтобы принять волевое решение. Гатчина сумела договориться и решить этот вопрос. Да, есть ряд недовольных бывших чиновников и бывших депутатов, но это естественно. Года через два мы сможем дать оценку этой реформе. Но у меня ощущение, что мы на правильном пути. Управляемость будет лучше, это точно.