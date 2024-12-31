Главное – не «бронзоветь»

- Как вы оцениваете свою работу, какие для вас главные показатели?

- Я самый большой свой критик, каждый вечер анализирую свои действия и всегда собой недоволен. Это нормально, когда к себе относишься критически. Если говорить о показателях… Когда мы будем гордиться тем, что живем в Ленинградской области, и будем хотеть, чтобы здесь жили наши дети и внуки, вот тогда можно будет сказать, что мы все сделали. Но пока до этого очень далеко.

Рассчитывать на похвалу населения – это последнее дело для чиновника. Тогда чиновник хорошо работает, когда жители о нем не вспоминают. А когда о нем вспоминают, значит, где-то он не доработал. Но вспоминать будут всегда. Я всегда говорю на это: хочешь, чтоб тебя хвалили – иди в артисты. Тогда будут и аплодисменты, и букеты, а пошел в чиновники – готовься к тому, что тебя будут критиковать. Главное, конструктивная критика или нет, есть положительные изменения или нет.

Если только начнешь «бронзоветь» и считать себя истиной в последней инстанции – тогда конец. Если тебя перестанут трогать беды людей, тоже надо из этой профессии уходить. Надо уметь слушать, слышать, понимать и действовать.

- Какой момент уходящего года был самым лучшим, и что бы вы пожелали жителям Ленинградской области в новом году?

- Событий было очень много. Пожалуй, таким светлым пятном стали красавцы-мосты, построенные через Волхов и Свирь. Когда я пришел губернатором, мне сказали: «Нам уже 50 лет обещают мост, до вас никто не построил, и вы не построите». А вот построили! И пусть это не самый дорогой у нас объект и не самый красивый, но дух захватывает, когда в центре этого моста стоишь над Свирью, а внизу корабли проходят! В новом году желаю всем жителям Ленинградской области прежде всего мирного неба над головой и скорейшей победы.

Завершая пресс-конференцию, Александр Юрьевич поблагодарил журналистов за работу в течение года:

- Мне как губернатору со СМИ повезло: мы понимаем друг друга, доверяем друг другу и в то же время абсолютно не давим друг на друга при принятии решений. Но мы друг друга слышим, и иногда, услышав, вносим коррективы в работу.