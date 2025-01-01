Илья - первенец Гатчины 2025 года
В Гатчине родился первый малыш наступившего года. 1 января утром, в 9:20, в перинатальном центре на свет появился мальчик: вес 3900 г, рост 56 см.
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Новорожденный Илья и его мама - 38-летняя жительница Гатчины Екатерина чувствуют себя хорошо. Дома малыша ждет старший брат - 14-летний Егор.
Роды принимала медицинская бригада: врач акушер-гинеколог Виктория Дудко, акушерка Тамара Володькина, неонатолог Александра Ивашина, работали операционная медсестра Людмила Петрова, санитар Арсений Иренков.
Здоровья маме и малышу!
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