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Илья - первенец Гатчины 2025 года

В Гатчине родился первый малыш наступившего года. 1 января утром, в 9:20, в перинатальном центре на свет появился мальчик: вес 3900 г, рост 56 см.

Рубрики:  Общество

Новорожденный Илья и его мама - 38-летняя жительница Гатчины Екатерина чувствуют себя хорошо. Дома малыша ждет старший брат - 14-летний Егор.

Роды принимала медицинская бригада: врач акушер-гинеколог Виктория Дудко, акушерка Тамара Володькина, неонатолог Александра Ивашина, работали операционная медсестра Людмила Петрова, санитар Арсений Иренков.

Здоровья маме и малышу!