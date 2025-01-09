Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Где в Гатчине отключат холодную воду 10 января

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с проведением работ на сетях водопровода 10 января 2025г с 09:00 и до окончания работ будет прекращена подача холодного водоснабжения по адресам:

Рубрики:  ЖКХ

г. Гатчина, мрн-н «Химози»:

ул. Грунтовая,

ул. Рубежная,

пер. Паровозный,

пер. Деповский,

пер. Ключевой,

ул. Можайская,

ул. Ломоносова,

ул. Ленинградских Ополченцев.