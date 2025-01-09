Где в Гатчине отключат холодную воду 10 января
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с проведением работ на сетях водопровода 10 января 2025г с 09:00 и до окончания работ будет прекращена подача холодного водоснабжения по адресам:
Рубрики: ЖКХ
г. Гатчина, мрн-н «Химози»:
ул. Грунтовая,
ул. Рубежная,
пер. Паровозный,
пер. Деповский,
пер. Ключевой,
ул. Можайская,
ул. Ломоносова,
ул. Ленинградских Ополченцев.
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