Где в Гатчине отключат холодную воду 10 января

Каждый год в России происходит обновление законодательства: вводятся новые поправки, вступают в силу новые законы. Какие же изменения в нашу жизнь принес наступивший 2025-й? Новшеств много, и большинство из них связано с финансами – повышением пенсий, пособий, минимального размера оплаты труда и налогов.