Новогодние соревнования по плаванию «День спринтера»

В первый день выступали спортсмены 2016–2017 года рождения. Первое место заняли Полина Евграфова (2017 г.р.), Даниил Соловьев (2017 г.р.), Лидия Караваева (2016 г.р.) и Всеволод Брянцев (2016 г.р.). Второе место у Полины Павловой (2017 г.р.), Александра Михайлова (2017 г.р.), Ксении Куликовой (2016 г.р.) и Демида Малькова (2016 г.р.). Третье место завоевали Софья Докутович (2017 г.р.), Андрей Трынкин (2017 г.р.), Мария Соловьева (2016 г.р.) и Данила Павлов (2016 г.р.).

Во второй соревновательный день за награды сражались спортсмены 2014–2015 года рождения. Первое место – Радомила Сергеева (2015 г.р.), Роман Савельев (2015 г.р.), Елизавета Мининкова (2014 г.р.), Дмитрий Рухманов (2014 г.р.). Второе место – Екатерина Челнокова (2015 г.р.), Никита Киселев (2015 г.р.), София Слепцова (2014 г.р.), Иван Лапин (2014 г.р.). Третье место – Алена Полоцкая (2015 г.р.), Андрей Брысковский (2015 г.р.), Милана Павлова (2014 г.р.), Тимофей Николаев (2014 г.р.).

Завершили новогодние соревнования спортсмены 2013 года рождения и старше. Среди участников 2013 г.р. места распределились следующим образом: 1 место у Ксении Фарулевой и Ильи Михайлова; 2 место – Арина Колбикова и Андрей Румянцев; 3 место заняли Маргарита Нерубацкая и Петр Краянов.

У участников 2012 г.р. картина выглядит так: 1 место – Марьяна Алексеева и Алексей Баженов; 2 место – Кристина Адрианова и Лев Тихомиров; 3 место – Вера Булашова и Иван Васильев.

В одной категории боролись ребята 2010–2011 г.р., и вот какие итоги: 1 место у Галины Жалниной и Дениса Медведева; 2 место у Анны Рога и Глеба Буянова; 3 место у Анны Николаевой и Родиона Волгожанина.

Последними выступали спортсмены 2009 г.р. и старше. Места распределились следующим образом: 1 место завоевали Полина Иванова и Константин Карпенко; 2 место – Антонина Варшавская и Александр Марухин; 3 место заняли Варвара Беспальченко и Тимур Меркульев.

Поздравляем всех участников, победителей и их тренеров!