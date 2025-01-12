Уборка снега не прекращается

Работа по уборке снега не прекращается ни днем, ни ночью. По Гатчинскому округу на территориях в целом задействовано 83 единицы спецтехники.

В Гатчине в воскресенье, 12 января, было задействовано 44 единицы спецтехники днем и 10 ночью, 41 человек осуществлял ручную уборку – силы МБУ «УБДХ».

Для расчистки дорог привлечены:

- 5 КДМ днем и 5 ночью,

- 3 грейдера,

- 2 тяжелых погрузчика.

- 2 легких погрузчика днем и 2 ночью.

Для уборки тротуаров и общественных пространств работали:

- 11 тракторов с плужно-щеточным оборудованием (4 с прицепными распределителями противогололедных материалов) днем и 3 ночью,

- 1 экскаватор-погрузчик,

- 5 самосвалов,

- 1 мусоровоз.

Во дворах и внутриквартальных проездах округа работали:

- 7 погрузчиков,

- 6 самосвалов,

- 1 газель.

Вывоз снега осуществляется в первую очередь по автобусным маршрутам и местам с высокой интенсивностью движения.

В понедельник, 13 января, на уборку Гатчины МБУ «УБДХ» планирует задействовать 68 единиц спецтехники и 92 человека для ручной уборки.

В случае возникновения вопросов или экстренных ситуаций обращайтесь по телефонам:

- Круглосуточная служба Ленавтодора: 8 (812) 660-46-47,

- ЕДДС по Гатчинскому округу: +7 (81371) 96074,

- Контактный телефон на случай аварийной ситуации по Гатчине в зоне ответственности МБУ «УБДХ»: +79213442121

В это же время вторые сутки работают в усиленном режиме энергетики. Продолжаются ремонтные работы в Кингисеппском, Гатчинском, Выборгском и Всеволожском районах. о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону «Россетей»: 8-800-220-0-220. Звонки принимают круглосуточно.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил главам районных администраций лично контролировать ситуацию, пока сохраняется опасность обледенения.