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Где отключат свет в Гатчинском районе 14 января

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

14.01.25 с 10.00 до 17.00

Пудомягское СП:

д. Б. Сергелево;

д. Репполово;

д. Монделево.

 

14.01.25 с 22.00 по 15.01.25 до 07.00

Пудомягское СП:

д. Монделево;

д.Покровская;

д. Антелево;

д.Порицы ч/с;

д.Марьино.

 