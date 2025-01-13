Где отключат свет в Гатчинском районе 14 января
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
14.01.25 с 10.00 до 17.00
Пудомягское СП:
д. Б. Сергелево;
д. Репполово;
д. Монделево.
14.01.25 с 22.00 по 15.01.25 до 07.00
Пудомягское СП:
д. Монделево;
д.Покровская;
д. Антелево;
д.Порицы ч/с;
д.Марьино.
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