Награды для прокуроров — защитников права и памяти

Особые слова благодарности — за сохранение памяти о Великой Отечественной войне.

«Мы, ленинградцы, знаем, как важно сохранять память о тех, кто отдал свои жизни в годы Великой Отечественной войны и Ленинградской битвы. Хочу выразить благодарность прокуратуре Ленинградской области, которая одной из первых присоединилась к проекту «Без срока давности». Решение областного суда о признании факта геноцида на территории региона, основанное на архивных документах и реальных фактах, стало важным шагом в этом направлении», — сказал глава региона.

Александр Дрозденко отметил ключевые инициативы, которые правительство Ленобласти успешно реализовало совместно с областной прокуратурой, а также те направления, развитие которых будет продолжено.

Работа с гражданами, подвергшимися влиянию иностранных агентов, остается в приоритете — особенно в свете поджогов военкоматов и попыток атак на иные объекты.

Благодаря прокуратуре оперативно решаются проблемы с невыплатами зарплат и защищаются трудовые права работников. Прокуратура также сыграла ключевую роль в обеспечении прав обманутых дольщиков, много делает для улучшения коммунальной инфраструктуры, обеспечения ленинградцев чистой водой.

Экологические вопросы становятся все более актуальными, и прокуратура активно содействует завершению мусорной реформы в сотрудничестве с властями Ленобласти.