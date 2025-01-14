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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 15 января

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

15.01.25 с 10.00 до 17.00

Пудомягское СП:

д. Б. Сергелево;

д. Антелево

д. Монделево.

д. Покровская

д. Порицы

д. Покровская

д. Марьино

д. Репполово

КП «Павловские дачи»

Сад-во «Славяночка-2»

КП «Графская Славянка»

ДНП «Бавария»

 

14.01.25 с 22.00 по 15.01.25 до 07.00

Пудомягское СП:

д. Монделево;

д. Покровская;

д. Антелево;

д. Порицы ч/с;

д. Марьино.