Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 15 января
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
15.01.25 с 10.00 до 17.00
Пудомягское СП:
д. Б. Сергелево;
д. Антелево
д. Монделево.
д. Покровская
д. Порицы
д. Покровская
д. Марьино
д. Репполово
КП «Павловские дачи»
Сад-во «Славяночка-2»
КП «Графская Славянка»
ДНП «Бавария»
14.01.25 с 22.00 по 15.01.25 до 07.00
Пудомягское СП:
д. Монделево;
д. Покровская;
д. Антелево;
д. Порицы ч/с;
д. Марьино.
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