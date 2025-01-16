3-летняя девочка в Гатчине отравилась чистящим средством
В Гатчинском районе следователи устанавливают обстоятельства отравления 3-летней девочки.
Рубрики: Происшествия
Ночью 16 января в медицинское учреждение с химическим ожогом пищевода госпитализирована 3-летняя девочка. По предварительным данным, ребенок проглотил чистящее средство, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ленинградской области.
По данному факту следственным отделом по городу Гатчине СУ СК России по Ленинградской области организована доследственная проверка.
Процессуальное решение будет принято по результатам проверочных мероприятий, в ходе которых будут устанавливаться все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.