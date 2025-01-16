Ленобласть поддерживает студенческие семьи

«Ленобласть поддержит молодых родителей «студенческим семейным капиталом» — подписал постановление о выплате в 300 тысяч рублей студенческим семьям, в которых родился ребенок. Мера поддержки распространяется на студенческие семьи, ставшие родителями с начала 2025 года и зарегистрировавшие рождение малыша в Ленинградской области. При этом возраст обоих родителей не должен превышать 25 лет. Также необходимо подтвердить статус студентов вуза или учреждения среднего профессионального образования по очной или очно-заочной форме», — сообщил Александр Дрозденко.

Также, с 1 января в Ленобласти начали действовать новые меры поддержки — единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей для студенток, которые планируют материнство, и компенсация аренды жилья для молодых семей с детьми.