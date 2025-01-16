С верой в чудо: региональное отделение партии организовало доставку подарков для детей Белгородской области
Региональное отделение партии «Единая Россия» во главе с секретарем регионального отделения партии «Единая Россия», губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и руководителем регионального исполнительного комитета партии, депутатом Заксобрания Ленинградской области Дмитрием Рытовым отправили подарки для детей в пункты временного размещения Белгородской области.
Ранее во время XXXIII конференции Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Дрозденко с Региональным отделением партии организовали отправку гуманитарного груза для детей с елочными игрушками, украшениями и другими новогодними подарки.
«Подарки все с душой, и я очень хочу, чтобы у детишек, которые эти подарки получат, было светлое будущее. Важно, когда ребенок сохраняет веру, что чудеса сбываются, и чем можем — давайте поможем», — подчеркнул Александр Дрозденко.
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Для ребят Белгородской области по просьбам детей были приобретены разнообразные подарки, среди них оказались такие интересные вещи, как умный сундучок, ролики раздвижные, бизиборд со светом, куклы с одеждой и аксессуарами, беспроводные наушники, сумка кросс-боди, а также наборы косметики и мини-колонки.
Дарить радость детям, особенно тем, кто находится в сложной жизненной ситуации, — это не просто акт доброты, а важное проявление человечности. Даже незначительные подарки, внимание и улыбка способны сделать их мир светлее и теплее.
Забота о каждом нуждающемся – приоритет партии, делается всё для того, чтобы такая система мер поддержки была оперативной и доступной, продолжить качественное развитие этой системы – это одни из основных компонентов Народной программы «Единой России».
Только совместными усилиями мы можем обеспечить детям счастливое детство, которое они заслуживают!