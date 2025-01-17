Сохраним тепло и безопасность: советы по предотвращению возгораний в быту
Для снижения риска возникновения пожаров и уменьшения количества погибших и пострадавших от опасных факторов пожара в жилом секторе на территории Гатчинского муниципального округа, инспектор ОНДиПР Гатчинского района побеседовал с гражданами о том как не допустить возникновение пожара.
Основное внимание во время бесед уделялось важности правильной эксплуатации электрооборудования. Инспектор подробно объяснил основные правила, которые помогут избежать возгораний из-за неправильного использования электроприборов.
Инспектор дал следующие рекомендации:
1. Не перегружайте электросети. Гражданам было предложено обратить внимание на мощность подключаемых приборов и использование многовыводных удлинителей. Особенно важно не подключать к одной розетке несколько мощных приборов одновременно.
2. Регулярно проверяйте электропроводку. Инспектор напомнил о необходимости периодической проверки состояния проводки и розеток, а также о замене поврежденных или старых элементов системы электроснабжения.
3. Используйте сертифицированные приборы. Гражданам рекомендовали приобретать и использовать только сертифицированные электроприборы, так как они прошли все необходимые проверки и имеют соответствующие документы.
4. Осторожно обращайтесь с бытовыми приборами. При беседе акцентировалось внимание на важности не оставлять работающие электроприборы без присмотра, особенно такие устройства, как электрические плиты, утюги и обогреватели.
5. Инспектор рекомендовал гражданам ознакомиться с алгоритмом действий в случае возгорания и подчеркнул необходимость наличия в доме огнетушителей и автономных пожарных извещателей.
Соблюдение простых правил может значительно снизить риск возникновения пожаров и сохранить жизнь и здоровье людей!