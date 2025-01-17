В Гатчину приехал «Поезд Победы»
Сила духа и несгибаемость русского народа — на передвижной выставке «Поезд Победы» в Гатчине. Первые посетители — семья ветерана СВО.
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Владислав Галактионов ушёл добровольцем в конце 2022 года, участвовал в боевых действия на бахмутском направлении в роли штурмовика — за проявленное мужество получил медаль «За Отвагу» и сейчас восстанавливается после травмы. Экскурсию Владислав посетил вместе с женой Екатериной и двумя сыновьями по приглашению от Фонда «Защитники Отечества».
Поезд в Гатчине простоит два дня и за это время его посетят больше 100 человек из семей участников СВО. Следующая остановка поезда — Тихвин, 23 января, зарегистрироваться на посещение можно заранее — на сайте.
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