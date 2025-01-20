Ленобласть помогает в лечении и реабилитации героев СВО

«Уже шесть больниц Ленобласти принимают на долечивание из военных госпиталей ребят после ранений. Дополнительные койки открываем в бывших ковидных отделениях. Заехал в Кировскую больницу, чтобы узнать от самих ребят об организации лечения, оценить организацию быта и питания. Калининград, Сызрань, Москва, Екатеринбург. От многих услышал благодарности в адрес врачей», — отметил Александр Дрозденко.

«Военнослужащие обеспечены всем необходимым, включая медицинскую помощь. Они попросили больше активности и общения. Для этого будут приглашаться творческие коллективы, волонтеры и активисты. Также планируется поддержка в вопросах посещения родственников и оформления документов через сотрудников военкоматов. Личные просьбы, такие как организация свадьбы и доставка пожилых родителей к госпиталю, также будут выполнены», — сказал глава региона.

Исторический госпиталь в Кировске, который в августе 1941 года принимал раненых солдат, был разбомблен, и восстановлен лишь к 1950 году.

Сегодня здесь оказывают медицинскую помощь по ключевым направлениям: терапии, неврологии, травматологии и хирургии. Пациенты дают хорошие оценки отношению врачей и качественному лечению.