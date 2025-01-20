Почерк — как зеркало личности, или Поймай свою строку!

Международный День почерка, или День ручного письма (National Handwriting Day) был учрежден в 1977 году Ассоциацией производителей канцелярских принадлежностей для письма, став напоминанием об уникальности ручного письма, необходимости его сохранения и неповторимости почерка каждого человека.

С тех пор из года в год весь мир вспоминает о важности ручного письма и красивого почерка. К сожалению, растущая с каждым годом популярность компьютеров, электронной почты, а также других средств быстрого общения постепенно уводит нас от возможности выразить свои мысли, написав их собственноручно. «Разучившись» писать на бумаге, мы порой стесняемся своего почерка, а ведь он свидетельствует о нашей индивидуальности.

История развития ручного письма уходит корнями в глубокую древность. Со временем сформировался особый вид искусства красивого письма – каллиграфия. А философы и ученые еще с древних времен искали связь между характером человека и тем, как он излагает мысли на бумаге. Создана была даже целая наука, посвященная почерку — графология: этот термин придумал аббат Жан Ипполит Мишонер, живший во Франции в XIX столетии.

Современные ученые называют почерк визитной карточкой человека. Основная тайна заключается в уникальности и неповторимости почерка — как в отпечатках пальцев или радужке глаз. Выделены семь основных характеристик почерка, по которым можно «нарисовать» психологический портрет человека. Это размер букв, их наклон и форма, направление, интенсивность нажима, характер написания слов и общая оценка.

Графологи убеждены: особенности почерка зависят от характера личности. Манера письма, в свою очередь, связана с мозгом, который вполне осознанно в прямом и переносном смысле руководит (рукой водит) действиями человека во время его «общения» с бумагой. Почерк может рассказать не только о характере человека, его прилежности, пристрастиях, но и о состоянии здоровья. По почерку специалист без труда определит пол человека, его возраст, особенности характера.

Недаром почерк человека так важен для криминалистов. Тщательно изучив его характеристики, специалист может установить личность писавшего, его душевное состояние, возраст, пол, образование, подлинность и период написания документа и многое другое. Интересно, что почерк может меняться на протяжении жизни, но его основные элементы остаются неизменными.

Любопытно, что существует и обратная связь между почерком и ментальными особенностями человека. Если, например, взять за правило писать, как минимум, одну страницу в день, можно улучшить память, речь, научиться концентрировать внимание и четче излагать мысли. Также отмечается, что если правши будут писать левой рукой, а левши – правой, это поможет развить оба полушария мозга.

Почерк человека начинает формироваться еще в раннем детстве. По мере взросления манера письма, как и характер, также развивается и претерпевает изменения. Очень важно обращать внимание на детский почерк. Конечно же, всем родителям хочется, чтобы их ребенок писал красиво и аккуратно. Возможно, некоторые особенности его почерка могут и раздражать вас, но ведь они могут многое рассказать о характере ребенка. К тому же, по мере взросления малыша, мы можем наблюдать и изменение его почерка. Как считают специалисты, не стоит стремиться к идеальному каллиграфическому почерку у ребенка, ведь иногда это может только навредить ему и даже снизить показатели его успеваемости.

Сколько разных почерков в мире! Кто-то пишет на бумаге курсивом или прописью, кто-то - печатными буквами или каллиграфическим почерком. Кто-то пишет красиво, но не совсем понятно, а кто-то (как врачи, например) совсем уж неразборчиво. А какой почерк у вас? Может быть, вы — образец для подражания, пишете ровно, разборчиво, почти как в прописи? Или, наоборот, окружающим сложно разобрать ваше письмо?

Как видим, Международный День ручного письма заставляет нас о многом задуматься, в том числе и о том, что, возможно, стоит вернуть в обиход культуру красивого почерка. К тому же, ручное письмо – не только зеркало личности одного человека, оно отображает характер каждого народа и его культуры. И, наконец, письма и открытки, написанные от руки, передают настроение и тепло души человека, который их писал.

Детская библиотека города Гатчины уже несколько лет поддерживает традицию празднования Дня ручного письма. Библиотекари даже конкурс такой придумали для своих читателей - «Ускользающие строки». В этот день ребята пишут в библиотеке или приносят на конкурс написанные от руки стихи русских поэтов. Темы могут быть самыми разными. Например, читатели детской библиотеки уже писали стихи современных авторов на тему «Счастливая семья». Участниками конкурса стали дети 12-13 лет. И выяснилось, что совсем не просто писать красиво и без помарок: из полусотни написанных работ отметить можно лишь десятую часть!

В этом году детская библиотека также проводит конкурс ручного письма для детей «Ускользающие строки». Главное, что должны понять юные участники этого конкурса-акции - развивая письмо, мы развиваем речь. Пишем от руки – улучшаем память и мышление. Хороший почерк – это точные движения. Контролируем руку – значит, контролируем себя. Аккуратный почерк, как и другие навыки, которые появляются у младшего школьника, не только пригодятся будущему взрослому в повседневной жизни, но и помогут освоить другие, более сложные умения.

В День ручного письма не упустите возможность написать теплые слова всем, кто вам дорог! Напишите красиво стихи русских поэтов или стихи собственного сочинения и приносите или присылайте их в детскую библиотеку по адресу: Гатчина, ул. Хохлова, д.16; е-mail: knigi-15@mail.ru, detknigi@mail.ru.

Сотрудники детской библиотеки города Гатчины