Молодёжный парламент Ленинградской области начал работу в новом составе

Открыл заседание председатель постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям областного ЗакСа Станислав Еремеев. Он подчеркнул, что Ленинградская область – это территория, где сосуществуют самые разные мнения и подходы. Именно поэтому Молодежный парламент, объединяющий представителей всех районов и политических сил, является надпартийной организацией. «Главное, чтобы каждый из нас чувствовал себя неотъемлемой частью единой Ленинградской области», - подытожил он.

Заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Законодательного собрания Ленобласти, ответственный секретарь Молодежного парламента Павел Коржавых пожелал собравшимся успехов в работе и призвал смело отстаивать интересы молодежи. Он вручил благодарности областного ЗакСа уже бывшим членам МП Гаджи Магомедову и Алексею Дюдюкину за их вклад в работу организации.

Депутатский корпус Законодательного собрания на заседании Молодежного парламента также представил Валерия Коваленко.

Председатель регионального комитета по молодежной политике Марина Григорьева, представляя главные направления деятельности ведомства, призвала молодых парламентариев к деятельному участию: «Наша общая с вами ответственность - формировать мнение молодежи, быть вдохновителями идей!»

С отчетом о деятельности Молодежного парламента за 2024 год выступила его председатель Алина Коняева. Она отметила, что работа ведется в основном по трем направлениям: проведение уроков парламентаризма в школах и колледжах, реализация проекта «Школа молодых законотворцев» - обучающего семинара для молодежного актива Северо-Запада и самое главное - законотворческая деятельность. К слову, в прошлом созыве Молодежный парламент представил на рассмотрение старшим товарищам, депутатам областного ЗакСа, 20 инициатив.

Следующим пунктом повестки дня стало избрание председателя МП. Эта должность осталась за Алиной Коняевой, которая является депутатом Гатчинского муниципального округа. Заместителем председателя был избран Александр Шаповалов - действующий глава администрации Большеврудского сельского поселения Волосовского района, депутат Большеврудского СП и Волосовского района.

В рамках заседания новички консультативного органа узнали о тонкостях законотворческой работы от первого заместителя руководителя аппарата Заксобрания - начальника правового управления Дениса Малкина. Начальник отдела информационной политики и взаимодействия со СМИ Дарья Науменко рассказала о деятельности пресс-службы областного парламента и призвала к совместной работе, а начальник отдела межрегионального, международного сотрудничества и взаимодействия с общественными организациями Максим Гиндин представил план работы по своему направлению на 2025 год.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области