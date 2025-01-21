Свадьба участника СВО в Вырицкой больнице

21 января под сводами стационара в Вырице грянул марш Мендельсона и в присутствии высоких гостей на импровизированную сцену вышла пара – жених и невеста. Она – в скромном белом платье, он – в военной форме и с гипсом на левой руке. Впервые в Ленинградской области прямо в медицинском учреждении была сыграна свадьба раненого бойца специальной военной операции.

Пациент Вырицкой больницы Алексей, попавший в госпиталь по ранению, обратился к главному врачу Гатчинской КМБ с необычной просьбой: заключить брак прямо в стенах больницы, не дожидаясь выписки.

Как пояснил сам жених, «…в наше непростое время все нужно делать оперативно, в том числе и создавать ячейку общества – семью».

Сотрудники больницы и гатчинской администрации пошли навстречу герою и организовали выездную церемонию бракосочетания. Коридор больницы украсили драпировкой и шарами, приготовили свадебный торт и, конечно, шампанское.

Гостями на свадьбе Алексея и Светланы стали глава Гатчинского муниципального округа Виталий Филоненко, председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков, начальник управления ЗАГС Ленобласти Ольга Куликова, руководство Гатчинской клинической межрайонной больницы, сотрудники администрации, журналисты ведущих телеканалов и товарищи жениха – соседи по палате.

Председатель комитета ЗАГС Гатчинского округа Дарья Якубова произнесла заветные слова – «Объявляю вас мужем и женой!» – и вручила молодоженам свидетельство о заключении брака. Супруги расписались, где положено, и обменялись кольцами и традиционным супружеским поцелуем под бурные аплодисменты и крики «Горько!».

Виталий Филоненко зачитал поздравительный адрес и тепло поздравил молодоженов. Новобрачным вручили букеты и подарки, представители правительства Ленинградской области также передали поздравления от губернатора Александра Дрозденко.

Главный врач Гатчинской КМБ Ростислав Павлов пожелал молодым крепкого здоровья и семейного благополучия и наказал супругам беречь друг друга: «Светлана, берегите нашего красавца, потому что он – на вес золота! А вы, в свою очередь, берегите свою жену и спасибо вам за то, что бережете границы нашей великой и могущественной страны».

Председатель областного комздрава Александр Жарков отметил символичность такого события, как свадьба участника СВО в начале Года защитника Отечества, наступившего после Года семьи в России:

- Мы впервые проводим такое мероприятие в медицинской организации, где проходят лечение участники спецоперации. Я уверен, что и в дальнейшем в наших учреждениях здравоохранения будут рождаться новые семьи. В Ленинградской области достаточно стимулов для создания семей и рождения детей, и мы будем стремиться воплощать идеи и мечты наших героических пациентов.

Сам виновник торжества искренне поблагодарил администрацию и гатчинских медиков: «Врачи здесь самые лучшие – столько терпения к нам, такое добросердечное отношение, понимание. Душевная теплота помогает быстрее выздоравливать, чтобы пойти снова выполнять нашу работу».

Алексей с позывным Сват провел больше месяца в Вырицкой больнице, куда он поступил в связи с множественными осколочными ранениями мягких тканей обеих рук. Как рассказал главврач, бойца удалось вылечить благодаря высокопрофессиональной команде больницы:

- Мы имеем возможность оказывать качественную высокотехнологичную медицинскую помощь, поэтому лечение таких пациентов – бойцов специальной военной операции – задача для нас понятная, и мы ее выполняем на отлично. Алексей приехал к нам в достаточно стабильном состоянии, первичные хирургические обработки были выполнены. Но в его кистях и предплечьях оставались осколки. С помощью технологии навигационной хирургии мы удалили все, даже самые мелкие осколки, которые мешали кисти функционировать, и таким образом избавили пациента от возможных неврологических проблем в дальнейшем. Что важно: мы нормализовали все его функциональные возможности благодаря команде микрохирургов и травматологов, которые совместно выполнили операцию. …А потом Алексей обратился ко мне с просьбой: он сказал, что хочет жениться, пока проходит лечение, и я как врач и как человек не мог не поддержать его стремление. Мы организовались и сделали такой маленький праздник в стенах Вырицкой больницы с приглашением почетных гостей и, конечно, товарищей жениха, проходящих лечение здесь же.

…Первый раз Алексей отправился в зону СВО в 2022 году, сразу, как только президент РФ объявил о наборе добровольцев. Под мобилизацию он не подпадал по возрасту – 50 лет, и ушел добровольно. По окончании первого контракта пошел служить снова – в добровольческое подразделение «Барс». Вернулся и, глядя на успехи вагнеровцев, решил отправиться на фронт в составе «Вагнера», но успел только пройти штурмовую школу, и ЧВК расформировали.

Четвертый раз в зону боевых действий Алексей попал летом 2024 года, заключив контракт с Минобороны РФ. Дома в Северной столице его осталась ждать невеста Светлана, с которой он познакомился в прошлом году. Алексей сражался на Курском направлении в штурмовиках. Ранен был во время штурма села Погребки в Суджанском районе Курской области. Как рассказал сам боец, его атаковал вражеский беспилотник:

- Я в этот момент стрелял и не слышал, как появился дрон. Товарищ крикнул мне: «Сброс!», и я упал на землю. Справа разорвалась граната и через секунду – слева взрыв. Я понял, что в руках держать ничего не могу: одна рука в крови, другая ничего не чувствует, автомата нет. Так я и попал в госпиталь…

Теперь лечение Алексея фактически закончилось, только на левой кисти еще остался гипс – помимо множественных ранений, у бойца был сломан палец. Гатчинские врачи готовят документы для представления на военно-врачебную комиссию, которая будет решать дальнейшую судьбу Алексея-Свата.

Екатерина Дзюба