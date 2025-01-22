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Прокуратура защищает права граждан на получение льготных лекарств

На личном контроле прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского находятся вопросы соблюдения прав граждан на оказание медицинской помощи и обеспечение льготными лекарственными средствами.

Рубрики:  Прокуратура

В декабре 2024 года органами прокуратуры области по факту отсутствия в наличии у фармацевтических учреждений льготных лекарственных препаратов принимались меры реагирования.

Благодаря органам прокуратуры области оперативно восстановлено право инвалида III группы, своевременно не обеспеченного фармацевтическими учреждениями Гатчинского района жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами, налажено его бесперебойное снабжение необходимыми таблетками.

С целью устранения нарушений в работе системы фармацевтической логистики на территории г. Гатчины председателю комитета по здравоохранению Ленинградской области 17.12.2024 внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. ГАУ ЛО «Ленфарм» указано на необходимость усиления контроля по льготному лекарственному обеспечению.

Аналогичные нарушения установлены городскими прокурорами в ходе проверок фармацевтических учреждений.

После прокурорского вмешательства в Гатчинском районе пресечено нарушение прав граждан, страдающих сахарным диабетом, на обеспечение лекарственным препаратом «Форсига».

Прокуратурой г. Сосновый Бор 13 декабря 2024 в суд направлено исковое заявление о взыскании с комитета здравоохранения по Ленинградской области о взыскании денежных средств на самостоятельное приобретение пациентом льготного лекарства для лечения болезни легких, а также о компенсации морального вреда. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. 

Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области