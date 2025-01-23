Ленобласть и Сбер — новые стратегические инициативы
«Классная карта», дистанционный мониторинг здоровья пациентов и оплата улыбкой: Ленобласть укрепляет сотрудничество с Северо-Западным банком ПАО Сбербанк под руководством нового управляющего Александра Закурдаева.
Рубрики: Общество
«Александр Владимирович включается в поток проектов, которые Ленобласть уже реализует со Сбером:
— дистанционная медицина: цифровые сервисы и измерительные приборы для удаленного мониторинга состояний пациентов с хроническими заболеваниями;
— внедрение единой карты «Ленинградская» и «Классной карты» в школах;
— создание «Школы 21» в Ленобласти для подготовки IT-специалистов;
— ведение безопасных эскроу-счетов строительных проектов.
И особенно важны сейчас методики Сбера в борьбе с телефонными мошенниками: алгоритмы и работа сотрудников только за январские праздники предотвратила мошенничество в отношении жителей Ленобласти на десятки миллионов рублей», — прокомментировал итоги встречи Александр Дрозденко.
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