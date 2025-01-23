Ленобласть и Сбер — новые стратегические инициативы

«Александр Владимирович включается в поток проектов, которые Ленобласть уже реализует со Сбером:

— дистанционная медицина: цифровые сервисы и измерительные приборы для удаленного мониторинга состояний пациентов с хроническими заболеваниями;

— внедрение единой карты «Ленинградская» и «Классной карты» в школах;

— создание «Школы 21» в Ленобласти для подготовки IT-специалистов;

— ведение безопасных эскроу-счетов строительных проектов.

И особенно важны сейчас методики Сбера в борьбе с телефонными мошенниками: алгоритмы и работа сотрудников только за январские праздники предотвратила мошенничество в отношении жителей Ленобласти на десятки миллионов рублей», — прокомментировал итоги встречи Александр Дрозденко.