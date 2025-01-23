Ленобласть запускает кадровую программу для участников СВО

«Задача — подготовить кадровый резерв для органов власти, муниципалитетов, общественных организаций Ленобласти из числа защитников Отечества, которые возвращаются с фронта.

За образец берём федеральную образовательную программу «Время героев». Кроме образовательной части будет погружение в специфику экономики региона, работа с наставниками, знакомство с руководителями предприятий и учреждений, стажировки, спорт, командообразование, культурный трек», — рассказал глава 47 региона.

Отбор на программу будет объявлен до конца первого квартала 2025.