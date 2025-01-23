Ленобласть запускает кадровую программу для участников СВО
«Герои команды 47» — название региональной программы кадрового резерва для ленинградских ветеранов и участников СВО, о подготовке которой сегодня сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
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«Задача — подготовить кадровый резерв для органов власти, муниципалитетов, общественных организаций Ленобласти из числа защитников Отечества, которые возвращаются с фронта.
За образец берём федеральную образовательную программу «Время героев». Кроме образовательной части будет погружение в специфику экономики региона, работа с наставниками, знакомство с руководителями предприятий и учреждений, стажировки, спорт, командообразование, культурный трек», — рассказал глава 47 региона.
Отбор на программу будет объявлен до конца первого квартала 2025.
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