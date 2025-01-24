Соревнования юных лыжников

Больше всего юных участников соревнований представляли Гатчинскую спортивную школу № 3. В гонке на 3 км в категории «Женщины, 2011–2012 г.р.» воспитанница школы Александра Кушкина смогла завоевать третье место. А на втором месте в данной категории – Рената Кузьмина из Нового Света.

Много призеров из числа гатчинцев, представляющих областной центр «Ладога». 1 место завоевали Полина Яковлева (2016 г.р., 500 м), Варвара Панфёрова (2010 г.р., 5 км), Алена Мохова (2007 г.р., 5 км), 3 место – Елизавета Кашеварова (2008 г.р., 5 км). В мужской категории отличились: Алексей Недорезов (2016 г.р., 1 км) – 2 место, Григорий Недорезов (2014 г.р., 3 км) – 1 место, Виктор Яковлев (2013 г.р., 3 км) – 2 место, Арсений Губкин (2011 г.р., 5 км) – 2 место, Евгений Рыков (2009 г.р., 10 км) – 3 место, Михаил Фролов (2008 г.р., 10 км) – 3 место.

Лидеров в категории «Мужчины, 2009–2010 г.р.» на дистанции 10 км стал Егор Недорезов из Гатчины.

Соревнования прошли при поддержке Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального округа.

Участники соревнований благодарят за отличную подготовку трассы главного судью Алексея Белоусова и всех организаторов.