Зимний спортивный праздник собрал в Луге любителей здорового образа жизни

Фестиваль проводится в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» - «Детский спорт». Открывая мероприятие, спикер областного парламента Сергей Бебенин отметил важную роль фестиваля в продвижении здорового образа жизни и выразил уверенность в его дальнейшем успехе:

– Эта история началась в 2013 году, когда олимпийская чемпионка Ирина Роднина поддержала идею создания проекта "Школьный спорт", – отметил он. – Благодаря активному участию многих прославленных спортсменов, регионов и, конечно, самих ребят, проект успешно реализуется по всей России. Его поддержал и президент страны. Сегодня мы собрались здесь, чтобы в очередной раз доказать, что здоровый образ жизни – это фундамент успеха в любом деле. Уверен, что фестиваль "Русская зима" надолго запомнится участникам, а новые рекорды не заставят себя ждать. Желаю всем успехов, крепкого здоровья и благополучия!

Среди почетных гостей фестиваля были вице-президент Федерации по хоккею с мячом России Сергей Мяус, зампред правительства Ленобласти – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, председатель комитета по физической культуре и спорту Вячеслав Комаров, а также глава администрации Лужского района Юрий Намлиев.

В этом году фестиваль "Русская зима" собрал в Луге школьников, которые соревнуются в увлекательных турнирах по хоккею в валенках, футболу на снегу, лыжной смешанной эстафете и дворовому хоккею с шайбой. Кроме того, для учащейся молодежи в честь Дня студента запланирована "Ночь студенческого спорта" с турниром по хоккею в валенках.

Фестиваль "Русская зима" стал настоящим праздником спорта, дружбы и здорового образа жизни, еще раз подтвердив, что спорт – это важная часть воспитания и развития подрастающего поколения.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области