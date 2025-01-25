День российского студенчества. Президентская библиотека – об истории праздника

Однако праздник имеет многовековую историю и непосредственно связан с почитанием Русской православной церковью памяти святой мученицы Татианы и с днём рождения Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В январе 1755 года императрица Елизавета подписала Указ об основании Московского университета, которому в этом году отмечается 270 лет.

На портале Президентской библиотеки представлено раритетное издание 1855 года «История императорского Московского университета, написанная к столетнему его юбилею ординарным профессором русской словесности и педагогии Степаном Шевырёвым». Автор называет три имени, «драгоценных для истории Русского просвещения»: императрицы Елизаветы Петровны, действительного тайного советника Ивана Ивановича Шувалова и Михаила Васильевича Ломоносова. Идея создания университета принадлежит русскому учёному Михаилу Ломоносову и генерал-адъютанту Ивану Шувалову, который в Указе 1755 года об основании императорского Московского университета назван «изобретателем того полезного дела».

Шувалов представил Сенату проект об учреждении в Москве одного университета и двух гимназий. Императрица «благоволила обещать своё особенное покровительство Университету и выгоды по службе его достойным питомцам».

Елизавета Петровна утвердила проект Ивана Шувалова 12 января (по старому стилю) 1755 года. По преданию, Шувалов хотел «одарить мать свою Татьяну в день её именин лучшим делом своей жизни, Московским университетом».

При университете в честь святой Татьяны в 1837 году была открыта церковь. В 1855 году, после празднования столетнего юбилея Московского университета, его выпускники установили традицию ежегодно собираться вместе в Татьянин день.

В книге Владимира Гиляровского «Москва и москвичи» можно узнать о том, как праздновала этот день молодёжь, которая собиралась в самом знаменитом ресторане второй половины XIX века – «Эрмитаже». Один день в году, 12 января, «Эрмитаж» «был демократичен». Накануне «убиралась вся дорогая посуда и обстановка», дорогая мебель заменялась «венскими стульями и скамьями, со столов снимались скатерти, пол усыпался опилками». В Татьянин день вместе с юношами-студентами присутствовали адвокаты и профессора.

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