Больше мер поддержки для ленинградских студентов

«Студентов не только поздравляем, но и поддерживаем. Комплекс мер поддержки для учащейся молодёжи за последний год в Ленобласти существенно расширен. Льгота на оплату проезда по территории Ленинградской области студентам, проживающим в Ленинградской области и обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях Санкт-Петербурга. В случае трудной жизненной ситуации — государственная услуга по предоставлению государственной социальной помощи. Студентам из многодетных семей —компенсация части стоимости обучения по образовательным программам среднего профессионального образования. Единовременная выплата беременной женщине в размере 100 000 рублей, обучающейся по очной форме обучения. Единовременная выплата в размере 300 000 рублей студенческим семьям, возраст супругов в которых до 25 лет включительно (обучающимся по очной или очно-заочной формам обучения) в связи с рождением ребенка. Персональная стипендия губернатора для студентов-инвалидов в связи с достижением высоких результатов в учёбе», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Ленинградская область активно сотрудничает с ведущими предприятиями региона, которые не только поддерживают обновление материально-технической базы профессиональных учреждений, но и помогают студентам в дальнейшем трудоустройстве. Кроме того, с 2024 года на базе учреждений среднего профессионального образования создаются учебно-производственные комплексы.

Например, региональная инициатива «ПРОФцех» — учебно-производственные комплексы, мини-предприятия и мини-производства, которые создаются при учреждениях профессионального образования: здесь студенты производят товары, выполняют различные работы на практике.

Для каждого обучающего на региональном уровне предусмотрен ряд мер поддержки. В зависимости от достижений студентов и их результатов обучения учащиеся могут претендовать на различные стипендии и премии.

Так, в области предусмотрены академическая стипендия, социальная стипендии, именные стипендии, стипендии от предприятий, премии талантливой молодежи, а также премии губернатора за победу и призерство в чемпионате «Профессионалы». Размер денежного поощрения может достигать 250 тысяч рублей.