Фонд «Защитники Отечества» приглашает к участию в конкурсе эскизов памятника героям СВО

В конкурсе могут принять участие не только профессиональные архитекторы, но и все заинтересованные люди, в том числе ветераны СВО и их близкие. Можно отправить индивидуальные и групповые работы. Их будут принимать до 28 февраля 2025 года. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по форме в личном кабинете на официальном сайте Федерального казначейства. Условия конкурса размещены там же.

Победителя и дипломантов определит комиссия, в состав которой войдут представители профессиональных союзов в области монументального и изобразительного искусства, а также организаторы конкурса. Итоги планируется подвести в марте 2025 года.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. С 1 июня 2023 года в филиалы фонда «Защитники Отечества» поступило более 2 млн запросов на оказание помощи, из которых свыше 91% уже решено.