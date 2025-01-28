Гатчинская городская прокуратура контролирует восстановление электроснабжения в поселке Тайцы и деревне Большая Ивановка

Предварительно установлено, что в связи с авариями на линии электропередач с 2 часов 30 минут 27.01.2025 зафиксированы массовые перебои электроснабжения в указанных населённых пунктах, в результате чего более тысячи жителей остались без электричества.

В ходе проверки будет дана комплексная оценка действиям ресурсоснабжающей организации АО «ЛОЭСК» в части своевременного и достаточного принятия мер по устранению аварийной ситуации, причин и условий, способствующих нарушению прав граждан на обеспечение электроэнергией.

Как сообщили в администрации Гатчинского округа, для устранения аварии привлечена бригада АО ЛОЭСК Таицкого участка. 27.01.2025 в 11:30 был выполнен частичный перевод нагрузки на резервную линию электропередачи. Было частично восстановлено электроснабжение дер. Большая Ивановка. Работы по устранению аварии ведутся круглосуточно.

Ориентировочный срок восстановления электроснабжения в обоих населенных пунктах 28 января 2025 в 18:00.

Ситуация с восстановлением электроснабжения находится на постоянном контроле городского прокурора.