Гатчинская городская прокуратура контролирует восстановление электроснабжения в поселке Тайцы и деревне Большая Ивановка
По поручению прокурора области Сергея Жуковского Гатчинской городской прокуратурой организована проверка информации по факту прекращения электроснабжения пгт. Тайцы и д. Большая Ивановка.
Предварительно установлено, что в связи с авариями на линии электропередач с 2 часов 30 минут 27.01.2025 зафиксированы массовые перебои электроснабжения в указанных населённых пунктах, в результате чего более тысячи жителей остались без электричества.
В ходе проверки будет дана комплексная оценка действиям ресурсоснабжающей организации АО «ЛОЭСК» в части своевременного и достаточного принятия мер по устранению аварийной ситуации, причин и условий, способствующих нарушению прав граждан на обеспечение электроэнергией.
Как сообщили в администрации Гатчинского округа, для устранения аварии привлечена бригада АО ЛОЭСК Таицкого участка. 27.01.2025 в 11:30 был выполнен частичный перевод нагрузки на резервную линию электропередачи. Было частично восстановлено электроснабжение дер. Большая Ивановка. Работы по устранению аварии ведутся круглосуточно.
Ориентировочный срок восстановления электроснабжения в обоих населенных пунктах 28 января 2025 в 18:00.
Ситуация с восстановлением электроснабжения находится на постоянном контроле городского прокурора.