Приставы Ленинградской области возвратили 10,5 миллиарда рублей

Взыскание алиментов - в приоритете

- По итогам работы за 2024 год в региональном управлении на исполнении находилось порядка 1 600 000 исполнительных производств.

В результате принятых судебными приставами мер общая сумма задолженности, возвращённая взыскателям, превысила 10,5 миллиардов рублей.

Важнейшими направлениями для судебных приставов региона были и остаются вопросы семейного и детского благополучия, защита и восстановление прав и законных интересов социально уязвимых категорий граждан. Особое внимание уделяется исполнению социально-значимых категорий исполнительных производств. Приоритетным является взыскание алиментов, так как данная категория выплат напрямую связана с обеспечением прав детей на получение содержания от своих родителей. Благодаря четкой и эффективной работе сотрудников службы за прошедший год в пользу несовершеннолетних взыскано порядка 1,4 миллиарда рублей (по сравнению с аналогичным периодом 2023 года взысканная сумма увеличилась на 302 миллиона рублей). Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права детей на получение алиментных платежей, составила 94 %. Этому способствовало применение полного комплекса мер принудительного воздействия.

К должникам, которые уклонялись от исполнения своих родительских обязанностей, в 2024 году активно применялись меры административного и уголовно-правового понуждения: 1016 должников привлечены к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, возбуждено 551 уголовное дело по статье 157 УК РФ. Напомним, что в случае если должник без уважительных причин осуществляет ежемесячные алиментные платежи в размере, менее установленного, то он подлежит административной, а затем и уголовной ответственности.

Ограничение на выезд – действенная мера

- По исполнительным производствам, в рамках которых применялось временное ограничение на выезд должников из Российской Федерации, взыскано порядка 1,8 миллиарда рублей. Должники, в отношении которых применялось временное ограничение в праве управления транспортным средством, погасили задолженность в сумме порядка 104 миллионов рублей.

В результате применения мер принудительного исполнения выявлено и подвергнуто аресту имущество должников на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Установлено 867 должников при проведении исполнительно-розыскных действий.

На контроле судебных приставов также находятся исполнительные производства о взыскании заработной платы. В рамках обеспечения защиты трудовых прав жителям Ленинградской области перечислено более 24 миллионов рублей задолженности по заработной плате.

В консолидированный бюджет Российской Федерации взыскано и перечислено более 1,5 миллиарда рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2021 № 234-ФЗ должники получили право на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного прожиточного минимума на своем счёте при списании задолженности. Для того чтобы воспользоваться правом, гражданам необходимо обратиться в отделения судебных приставов, где возбуждено исполнительное производство, или подать заявление через портал Госуслуг.

В 2024 году гражданам-должникам обеспечено сохранение денежных средств в размере установленного прожиточного минимума в рамках более 7,2 тысяч исполнительных производств на общую сумму порядка 828 миллионов рублей.

К участникам СВО - особый подход

- В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-Ф3 «Об исполнительном производстве» исполнительные производства в отношении лиц, принимающих участие в специальной военной операции, в том числе призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, подлежат приостановлению. Исключение составляют исполнительные производства по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

За период 2024 года в отношении участников специальной военной операции: мобилизованных и заключивших контракт граждан – структурными подразделениями регионального управления приостановлено 8 830 исполнительных производств на общую сумму более 1 миллиарда рублей.

«Суды под нашей защитой»

- На должном уровне выполняется задача по обеспечению безопасности судей, участников судебного процесса и посетителей судов.

Судебные приставы по ОУПДС Управления полностью обеспечивают охрану зданий всех судов Ленинградской области, расположенных в 52 зданиях. В период совершения исполнительных и иных действий судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов оказано содействие органам внутренних дел в задержании 50 лиц, скрывавшихся от органов дознания, следствия или суда, в том числе 5 лиц – за совершение преступлений средней тяжести. При осуществлении пропускного режима в зданиях судов Ленинградской области предотвращен пронос 4 404 запрещенных предметов. Выявлено и задокументировано 926 фактов нарушения административного законодательства в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов.

Судебными приставами по ОУПДС до Государственной границы Российской Федерации препровождено более 2 700 иностранных граждан или лиц без гражданства (это более, чем в 3 раза в сравнении с 2023 годом – 860).

Супер-сервис на Госуслугах

Одной из ключевых целей Службы является снижение информационных барьеров и установление обратной связи с гражданами. Здесь на помощь приходит Единый портал Госуслуг, на котором уже более двух лет функционирует супер-сервис «Цифровое исполнительное производство».

В результате пользователи своевременно узнают о долгах и получают всю информацию по принятым мерам в рамках исполнительного производства и извещения по производствам. Самое главное, жители Ленинградской области дистанционно могут:

- произвести оплату задолженности с использованием платежных систем портала Госуслуг;

- подать заявление по исполнительному производству;

- обжаловать действия (бездействие) должностного лица.

Посредством ЕПГУ в 2024 году в Управление поступило порядка 418 тысяч заявлений. Наиболее массовой и популярной среди населения продолжает оставаться государственная услуга по предоставлению информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам.

Материал подготовил Фёдор Соколов, фото предоставлены УФССП России по Ленинградской области.

ВАЖНО:

Напоминаем, 1 декабря 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 23.11.2024 № 391-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и Федеральный закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данным Федеральным законом расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции.

В соответствии с Законом при заключении с 1 декабря 2024 года контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации на срок от одного года для выполнения задач специальной военной операции исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, должника или его супруга/супруги на сумму до 10 млн. рублей прекращаются.

В целях оперативного прекращения исполнительных производств и снятия всех арестов и ограничительных мер необходимо обратиться в структурное подразделение, где ведется исполнительное производство, или аппарат

УФССП России по Ленинградской области в любой рабочий день. Также с данным вопросом можно обратиться к дежурному сотруднику органа принудительного исполнения на пунктах отбора на военную службу по контракту.