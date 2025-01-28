Приставы Ленинградской области возвратили 10,5 миллиарда рублей
Об итогах работы Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области за 2024 год рассказывает руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области – главный судебный пристав Ленинградской области, подполковник внутренней службы Александр Владимирович Мосеенков.
Взыскание алиментов - в приоритете
- По итогам работы за 2024 год в региональном управлении на исполнении находилось порядка 1 600 000 исполнительных производств.
В результате принятых судебными приставами мер общая сумма задолженности, возвращённая взыскателям, превысила 10,5 миллиардов рублей.
Важнейшими направлениями для судебных приставов региона были и остаются вопросы семейного и детского благополучия, защита и восстановление прав и законных интересов социально уязвимых категорий граждан. Особое внимание уделяется исполнению социально-значимых категорий исполнительных производств. Приоритетным является взыскание алиментов, так как данная категория выплат напрямую связана с обеспечением прав детей на получение содержания от своих родителей. Благодаря четкой и эффективной работе сотрудников службы за прошедший год в пользу несовершеннолетних взыскано порядка 1,4 миллиарда рублей (по сравнению с аналогичным периодом 2023 года взысканная сумма увеличилась на 302 миллиона рублей). Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права детей на получение алиментных платежей, составила 94 %. Этому способствовало применение полного комплекса мер принудительного воздействия.
К должникам, которые уклонялись от исполнения своих родительских обязанностей, в 2024 году активно применялись меры административного и уголовно-правового понуждения: 1016 должников привлечены к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, возбуждено 551 уголовное дело по статье 157 УК РФ. Напомним, что в случае если должник без уважительных причин осуществляет ежемесячные алиментные платежи в размере, менее установленного, то он подлежит административной, а затем и уголовной ответственности.
Ограничение на выезд – действенная мера
- По исполнительным производствам, в рамках которых применялось временное ограничение на выезд должников из Российской Федерации, взыскано порядка 1,8 миллиарда рублей. Должники, в отношении которых применялось временное ограничение в праве управления транспортным средством, погасили задолженность в сумме порядка 104 миллионов рублей.
В результате применения мер принудительного исполнения выявлено и подвергнуто аресту имущество должников на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Установлено 867 должников при проведении исполнительно-розыскных действий.
На контроле судебных приставов также находятся исполнительные производства о взыскании заработной платы. В рамках обеспечения защиты трудовых прав жителям Ленинградской области перечислено более 24 миллионов рублей задолженности по заработной плате.
В консолидированный бюджет Российской Федерации взыскано и перечислено более 1,5 миллиарда рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2021 № 234-ФЗ должники получили право на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного прожиточного минимума на своем счёте при списании задолженности. Для того чтобы воспользоваться правом, гражданам необходимо обратиться в отделения судебных приставов, где возбуждено исполнительное производство, или подать заявление через портал Госуслуг.
В 2024 году гражданам-должникам обеспечено сохранение денежных средств в размере установленного прожиточного минимума в рамках более 7,2 тысяч исполнительных производств на общую сумму порядка 828 миллионов рублей.
К участникам СВО - особый подход
- В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-Ф3 «Об исполнительном производстве» исполнительные производства в отношении лиц, принимающих участие в специальной военной операции, в том числе призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, подлежат приостановлению. Исключение составляют исполнительные производства по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.
За период 2024 года в отношении участников специальной военной операции: мобилизованных и заключивших контракт граждан – структурными подразделениями регионального управления приостановлено 8 830 исполнительных производств на общую сумму более 1 миллиарда рублей.
«Суды под нашей защитой»
- На должном уровне выполняется задача по обеспечению безопасности судей, участников судебного процесса и посетителей судов.
Судебные приставы по ОУПДС Управления полностью обеспечивают охрану зданий всех судов Ленинградской области, расположенных в 52 зданиях. В период совершения исполнительных и иных действий судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов оказано содействие органам внутренних дел в задержании 50 лиц, скрывавшихся от органов дознания, следствия или суда, в том числе 5 лиц – за совершение преступлений средней тяжести. При осуществлении пропускного режима в зданиях судов Ленинградской области предотвращен пронос 4 404 запрещенных предметов. Выявлено и задокументировано 926 фактов нарушения административного законодательства в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов.
Судебными приставами по ОУПДС до Государственной границы Российской Федерации препровождено более 2 700 иностранных граждан или лиц без гражданства (это более, чем в 3 раза в сравнении с 2023 годом – 860).
Супер-сервис на Госуслугах
Одной из ключевых целей Службы является снижение информационных барьеров и установление обратной связи с гражданами. Здесь на помощь приходит Единый портал Госуслуг, на котором уже более двух лет функционирует супер-сервис «Цифровое исполнительное производство».
В результате пользователи своевременно узнают о долгах и получают всю информацию по принятым мерам в рамках исполнительного производства и извещения по производствам. Самое главное, жители Ленинградской области дистанционно могут:
- произвести оплату задолженности с использованием платежных систем портала Госуслуг;
- подать заявление по исполнительному производству;
- обжаловать действия (бездействие) должностного лица.
Посредством ЕПГУ в 2024 году в Управление поступило порядка 418 тысяч заявлений. Наиболее массовой и популярной среди населения продолжает оставаться государственная услуга по предоставлению информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам.
Материал подготовил Фёдор Соколов, фото предоставлены УФССП России по Ленинградской области.
ВАЖНО:
Напоминаем, 1 декабря 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 23.11.2024 № 391-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и Федеральный закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данным Федеральным законом расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции.
В соответствии с Законом при заключении с 1 декабря 2024 года контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации на срок от одного года для выполнения задач специальной военной операции исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, должника или его супруга/супруги на сумму до 10 млн. рублей прекращаются.
В целях оперативного прекращения исполнительных производств и снятия всех арестов и ограничительных мер необходимо обратиться в структурное подразделение, где ведется исполнительное производство, или аппарат
УФССП России по Ленинградской области в любой рабочий день. Также с данным вопросом можно обратиться к дежурному сотруднику органа принудительного исполнения на пунктах отбора на военную службу по контракту.