В Гатчине погиб полуторамесячный ребёнок

20 января, вечером, в Гатчинскую полицию поступило сообщение от службы «03»: в квартире на ул. Крупской скончалась девочка, родившаяся 7 декабря 2024 года. Тело – без внешних признаков насильственной смерти.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, эксперт. Следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ: причинение смерти по неосторожности.

Согласно акту вскрытия, смерть ребенка наступила от черепно-мозговой травмы. В ходе дальнейшей работы сотрудников уголовного розыска и отделения по делам несовершеннолетних в совершении данного преступления была изобличена мать – 22-летняя Вера Б., не судимая. В отношении нее избрана мера пресечения в порядке статьи 91 УПК РФ: гражданка Б. помещена в изолятор временного содержания. Ведется следствие.