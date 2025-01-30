Анжела Смирнова – лучший психолог
Подведены итоги муниципального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Педагог-психолог 2025».
Рубрики: Образование
Цель конкурса - повышение профессионального уровня и реализация творческого потенциала педагогов-психологов, повышение престижа психологической службы в системе образования.
Участникам предстояло пройти несколько конкурсных испытаний: представить «Медиавизитку», рассказать об опыте работы в форме мастер-класса, принять участив в открытой дискуссии по выбранной организаторами конкурса теме.
По итогам конкурсных испытаний жюри присудило победу Анжеле Смирновой из детского сада № 51. Лауреатами конкурса стали Екатерина Ковшова из Гатчинской школы № 1 и Елена Петрова из детского сада № 9.
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