Дружба без границ
В Гатчинской школе №9 состоялся большой праздник — было вновь подписано Соглашение о сотрудничестве со Школой святого князя Владимира города Бишкека.
Делегацию из Кыргызстана возглавили завучи Школы святого князя Владимира Светлана Аристова и Ирина Ломаева. Тепло встречала гостей директор Гатчинской школы №9 Нина Ковалева.
Соглашение затрагивает сотрудничество в области образовательной деятельности, научно-методической работы и культурного обмена.
Как рассказали в школе № 9, проект «Россия — Кыргызстан» реализуется в школе уже несколько лет. Его продолжение означает, что будут новые дружеские встречи, совместные мероприятия, научно-исследовательские и проектные конференции, семинары, обмен инновационным опытом, уроки и педсоветы.
После церемонии подписания соглашения театральный коллектив школы под руководством Заслуженного учителя России Светланы Зуевой показал литературно-музыкальную композицию «У войны не женское и не детское лицо...», посвящённую 82-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.