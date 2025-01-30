Дружба без границ

Делегацию из Кыргызстана возглавили завучи Школы святого князя Владимира Светлана Аристова и Ирина Ломаева. Тепло встречала гостей директор Гатчинской школы №9 Нина Ковалева.

Соглашение затрагивает сотрудничество в области образовательной деятельности, научно-методической работы и культурного обмена.

Как рассказали в школе № 9, проект «Россия — Кыргызстан» реализуется в школе уже несколько лет. Его продолжение означает, что будут новые дружеские встречи, совместные мероприятия, научно-исследовательские и проектные конференции, семинары, обмен инновационным опытом, уроки и педсоветы.

После церемонии подписания соглашения театральный коллектив школы под руководством Заслуженного учителя России Светланы Зуевой показал литературно-музыкальную композицию «У войны не женское и не детское лицо...», посвящённую 82-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.