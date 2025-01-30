«Ели в снегу – часовые уснувшего леса...»

Гатчинская зима пока не радует снегом, сначала щедро рассыпая его по нашим дорогам, а потом превращая в слякоть под ногами. Но если хочется настоящей зимы, побыстрей отправляйтесь в музей города Гатчины на «зимнюю» выставку Ивана Радюкевича. Здесь вы увидите, почувствуете и услышите все ее приметы: и скрипучий морозец, и глубокие сугробы, и белую ночную тишину с еле уловимым шуршанием падающих снежинок, и нежно-розовые закаты с рассветами.

Пейзажи – основная тема в живописи Ивана Радюкевича. Художник – частый «гость» гатчинских и петербургских выставочных залов, но, тем не менее, каждая встреча с его работами – всегда радость от созерцания прекрасного. А самое прекрасное в жизни, по мнению мастера, – природа, которая и вдохновляет его на творчество.

Иван Радюкевич работает масляными красками, которые считаются довольно «тяжелыми». Однако пейзажи у него получаются на удивление легкими, прозрачными, наполненными светом и воздухом. Многие из этих мест знакомы нам, и все же каждый раз они открываются с новой стороны, рожденные волшебным внутренним видением художника.

Название у новой выставки музыкальное – «Мелодии зимы». И действительно, все живописные картины Ивана Радюкевича не только исполнены внутреннего света, но и очень музыкальны. Где бы они ни были написаны, что бы ни изображали, в каждой из них есть главное – настроение, едва различимая мелодия души, которая отзывается и в душе зрителя.

И это неудивительно: Иван Радюкевич – не только талантливый художник. В Гатчине его хорошо знают как музыканта, пианиста-импровизатора и автора многих музыкальных произведений и романсов.

А еще Иван Николаевич – тонкий лирический поэт. И это заметно в его живописи, как впрочем и наоборот: его стихи наполнены красками и все тем же внутренним свечением. Как однажды заметил сам художник, то, что красками не получается передать, он передает в словах. И наоборот, если что-то не получается в словах, пишет красками.

А чтобы оценить эту удивительную взаимосвязь слов, музыки и красок, приведем здесь одно из последних «зимних стихотворений» Ивана Радюкевича:

Ели в снегу – часовые уснувшего леса!

Вы – словно стражники русских заснеженных зим.

Как мне приятны дремучие добрые лапы,

Тяжестью белой пригнутые к корням своим.

Спите спокойно, лесной тишины великаны,

Сказку волшебную пусть вам метель пропоет.

Ночью морозной и темной

Пускай вам приснятся поляны,

Где из-под снега подснежник весной прорастет.

Выставка Ивана Радюкевича «Мелодии зимы» открыта до 23 марта в часы работы музея города Гатчины.

Юлия Лысанюк