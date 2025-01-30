Кому будет выгодна программа долгосрочных сбережений

Скорее всего, банковские ставки в этом году пойдут вниз, а значит, у ПДС есть все шансы привлечь больше новых участников. Эксперты рассказали об основных плюсах и возможных подводных камнях нового способа вложения свободных денег.

Что за программа

ПДС работает с начала 2024 года. Ее ключевая идея - помочь участникам накопить денег, которые можно будет использовать в будущем. Главная особенность - ее участники получат от государства прибавку к накоплениям: взносы софинансируются. Интерес государства - в получении тех самых "длинных денег", необходимых для развития экономики. Взносы и доходы до 2,8 млн рублей застрахованы.

Планируется, что государство будет софинансировать взносы десять лет максимум на 36 тыс. рублей в год (это зависит от среднемесячного дохода заключившего договор и суммы взносов), участники получают право и на налоговый вычет. Использовать деньги можно будет только через 15 лет с момента заключения договора либо с 55 лет для женщин и с 60 лет - для мужчин. Досрочно забирать деньги можно только в трудных жизненных ситуациях: для лечения тяжелой болезни или по потере кормильца.

Для участия в программе заключается договор с предпочтительным негосударственным пенсионным фондом (НПФ). В ПДС может быть несколько счетов.

Кому может подойти ПДС

Программа подходит тем, кто строит долгосрочные планы и хочет создать накопления на пенсию или значимую цель, говорит эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко. "Подходящий инструмент для тех, кто хочет хотя бы немного откладывать, но хромает дисциплина, кто не планирует вникать в тонкости инвестирования. Закон обязывает НПФ обеспечивать безубыточность инвестиций, а регулятор это контролирует. При этом счет ПДС можно открыть не только для себя, но и для другого человека", - подчеркивает она.

Представляется, что ПДС больше подходит человеку среднего возраста и среднего достатка, успевшего сформировать финансовую подушку безопасности, считает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Скапенкер. С другой стороны, для состоятельного инвестора софинансирование не будет финансово заметно из-за верхнего лимита оказываемой помощи. "Тот, кто уже имеет депозиты, а в идеале еще и ценные бумаги, вполне может направить часть своих средств в ПДС, где средства будут постоянно расти, а клиент при этом будет уверен, что эти средства быстрее чем через 15 лет не понадобятся", - отмечает он.

Есть ли подводные камни

По мнению Дайнеко, к основным минусам программы можно отнести долгосрочность вложений и невозможность изъятия денег без потерь до установленного срока, кроме указанных трудных жизненных ситуаций.

"Лимит по софинансированию применяется ко всем имеющимся счетам, а не по каждому счету в отдельности - это тоже надо учитывать. Также своеобразным подводным камнем могут стать правила получения налогового вычета. При досрочном изъятии средств со счетов ПДС инвестор лишается права на налоговые вычеты (уже полученные придется вернуть в бюджет)", - рассказывает эксперт.

При этом если участник ПДС - работающий пенсионер или предпенсионер, который рассчитывает получать ежегодные вычеты, нужно учитывать, что для их получения нельзя снимать деньги со счета ранее установленного срока:

если счет открыт в 2024-2026 годах - 5 лет;

в 2027 году - 6 лет;

в 2028 году - 7 лет;

в 2029 году - 8 лет;

в 2030 году - 9 лет.

"Но все перечисленное скорее не минусы, а механизм предотвращения злоупотреблений правом при использовании этого продукта и разумная цена за привлекательные условия программы", - считает Дайнеко.

Роман Маркелов, «Российская газета»

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